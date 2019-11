Notte perfetta di Cristiano Malgioglio Feat. The Jek: testo e video ufficiale

Notte perfetta di Cristiano Malgioglio Feat. The Jek è il nuovo singolo del celebre e amato cantautore e paroliere italiano. Malgioglio ha scelto di interpretare il ruolo di Malena nel video che è stato girato principalmente a Marina di Modica, già set dall’omonimo e geniale film di Giuseppe Tornatore interpretato dalla grande diva del cinema italiano Monica Bellucci. Per la prima volta nel video il cantautore è stato affiancato da due rapper, i The Jek. Il pezzo è un brano molto ritmico perché vuole che la gente balli non solo d’estate ma anche di inverno. L’opinionista fisso del Grande Fratello ha ricevuto i complimenti della diva Monica Bellucci. Ecco testo e video ufficiale del brano.

Notte perfetta di Cristiano Malgioglio Feat. The Jek: il testo

It was wonderful Cristiano

Cosa c’è che non va,

cosa c’è che non va

E pégate un poquito

[?]

Notte perfetta

la notte è imperfetta se lasci lei per me

notte incerta

la maledetta notte che ho amato te

Por eso pégate un poquito mas

por eso pégate un poquito hay

por eso pégate un poquito

dame del tu amor poquito poquito

por eso pégate un poquito mas

por eso pégate un poquito hay

por eso pégate un poquito

que tú tienes lo que yo necesito

por eso pégate un poquito hay

Notte perfetta in un pugno di vita

perdo la testa mentre ascolto la tua schiena che respira

ma t’immagini, stanotte sei tutto quello che voglio

oggi ti spoglio, domani c’ho un ricordo

Pégate, pégate, pégate mami

solo vivemos el momento

e non perdiamo mas el tiempo

quiero robarme tu corazón

Adesso amame un poquito hay

y vamos en lo suavecito

e basta appena, senti che bomba stasera

e lo so che ti va, cosa c’è che non va?

Seh

Notte perfetta

la notte è imperfetta se lasci lei per me (se lasci lei per me, per me)

notte incerta

la maledetta notte che ho amato te

Por eso pégate un poquito mas

por eso pégate un poquito hay

por eso pégate un poquito

dame del tu amor poquito poquito

por eso pégate un poquito mas

por eso pégate un poquito hay

por eso pégate un poquito

que tú tienes lo que yo necesito

por eso pégate un poquito hay

Lookin’ for a night dream

when my heart beat

some darling consider

dame del tu amor poquito poquito

I need it all tonight, I don’t care

[?]

dame del tu amor poquito poquito

Notte perfetta

la notte è imperfetta se lasci lei per me (se lasci lei per me, per me)

notte incerta

la maledetta notte che ho amato te

Por eso pégate un poquito mas

por eso pégate un poquito hay

por eso pégate un poquito

dame del tu amor poquito poquito

por eso pégate un poquito mas

por eso pégate un poquito hay

por eso pégate un poquito

que tú tienes lo que yo necesito

por eso pégate un poquito hay.

Notte perfetta di Cristiano Malgioglio Feat. The Jek: il video ufficiale

