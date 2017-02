Occidentali’s Karma di Francesco Gabbani: il testo e il video

Occidentali’s Karma è la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2017 di Carlo Conti e Maria De Filippi. Francesco Gabbani ha trionfato a sorpresa e per il secondo anno consecutivo al Festival della canzone italiana: nel 2016 nella categoria Nuove Proposte con il brano Amen e nel 2017 nella categoria Big con Occidentali’s Karma. Un vero e proprio record. Il singolo del cantautore e polistrumentista è stato scritto dallo stesso artista col fratello Filippo Gabbani, Fabio Ilacqua e Luca Chiaravalli, ed è inserito nel suo terzo album in studio, in uscita nel mese di aprile 2017. Il brano rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2017 a Kiev, in Ucraina. Il videoclip del brano è stato diretto da Gabriele Lucchetti e la scimmia protagonista è animata dal coreografo Filippo Ranaldi. Il testo della canzone vincitrice di Sanremo 2017 ha scatenato un vero e proprio dibattito pubblico nazionale e ha innescato anche diverse polemiche. Ora però bando alle chiacchiere: ecco il testo e il video della canzone che ha sbancato il Festival di Sanremo 2017!

Occidentali’s Karma di Francesco Gabbani: il testo

Essere o dover essere

Il dubbio amletico

Contemporaneo come l’uomo del neolitico.

Nella tua gabbia 2×3 mettiti comodo.

Intellettuali nei caffè

Internettologi

Soci onorari al gruppo dei selfisti anonimi.

L’intelligenza è démodé

Risposte facili

Dilemmi inutili.

AAA cercasi (cerca sì)

Storie dal gran finale

Sperasi (spera sì)

Comunque vada panta rei

And singing in the rain.

Lezioni di Nirvana

C’è il Buddha in fila indiana

Per tutti un’ora d’aria, di gloria.

La folla grida un mantra

L’evoluzione inciampa

La scimmia nuda balla

Occidentali’s Karma.

Occidentali’s Karma

La scimmia nuda balla

Occidentali’s Karma.

Piovono gocce di Chanel

Su corpi asettici

Mettiti in salvo dall’odore dei tuoi simili.

Tutti tuttologi col web

Coca dei popoli

Oppio dei poveri.

AAA cercasi (cerca sì)

Umanità virtuale

Sex appeal (sex appeal)

Comunque vada panta rei

And singing in the rain.

Lezioni di Nirvana

C’è il Buddha in fila indiana

Per tutti un’ora d’aria, di gloria.

La folla grida un mantra

L’evoluzione inciampa

La scimmia nuda balla

Occidentali’s Karma.

Occidentali’s Karma

La scimmia nuda balla

Occidentali’s Karma.

Quando la vita si distrae cadono gli uomini.

Occidentali’s Karma

Occidentali’s Karma

La scimmia si rialza.

Namasté Alé

Lezioni di Nirvana

C’è il Buddha in fila indiana

Per tutti un’ora d’aria, di gloria.

La folla grida un mantra

L’evoluzione inciampa

La scimmia nuda balla

Occidentali’s Karma.

Occidentali’s Karma

La scimmia nuda balla

Occidentali’s Karma.

Occidentali’s Karma di Francesco Gabbani: il video