Oh Woman Oh Man dei London Grammar: testo, traduzione e video

Oh Woman Oh Man è il nuovo singolo dei London Grammar, il trio Trip hop britannico composto dalla cantante Hannah Reid, dal polistrumentista Dot Major e dal chitarrista Dan Rothma. La musica dei London Grammar è stata definita da loro stessi “un misto di suoni ambient, eterei e classici” con chitarre malinconiche, voci svettanti e testi lamentosi. Ecco il testo, la traduzione e il video ufficiale di Oh Woman Oh Man.

Oh Woman Oh Man dei London Grammar: il testo

[Verse 1]

I can see that you’re giving up

It should not mean that much to me

And I don’t know where the rest go

But everybody’s been telling me no

[Pre-Chorus 1]

But I’ll always have a thing for you

I’d move the earth

But nothing made you want me better

There is nothing I can do

But steal the moon

But nothing made you want me better

[Chorus1]

Oh woman oh man

Choose a path for a child

Great mirrored plans

Oh woman oh man

Take a devil by the hands through

Yellow sands

[Verse 2]

And I can see that you’re giving up

So tell me it should not mean this much to me

And I don’t know where the rest goes

Everybody’s been telling me no

[Pre-Chorus 2]

But I’ll always have a thing for you

I’d move the earth

But nothing made you want me better

There is nothing I can do

But steal the moon

And nothing made you want me better

[Chorus1]

Oh woman oh man

Choose a path for a child

Great mirrored plans

Oh woman oh man

Take a devil by the hands through

Yellow sands

[Bridge3]

Woman choose your man

One who understands (Oh)

Do you really understand? (Oh)

Do you really understand?

Do you really understand?

[Chorus1]

Oh woman oh man

Choose a path for a child

Great mirrored plans

Oh woman oh man

Take a devil by the hands through

Yellow sands

[Outro5]

Woman choose your man

One who understands (Oh)

Do you really understand? (Oh)

Do you really understand?

Oh Woman Oh Man dei London Grammar: la traduzione

Vedo che stai rinunciando

Non dovrebbe significare molto per me

E non so dove vada il resto

Ma tutti mi dicono no

Ma proverò sempre qualcosa per te

Sposterei la terra

Ma nulla ti ha fatto volere me meglio

Non posso farci niente

Ma ruba la luna

Ma niente ti ha fatto volere me meglio

Oh donna oh uomo

Scegli un cammino per un bambino

Grandi piani speculari

Oh donna oh uomo

Prendi un diavolo dalle mani attraverso

Sabbie gialle

E Vedo che stai rinunciando

Non dovrebbe significare molto per me

E non so dove vada il resto

Ma tutti mi dicono no

Ma proverò sempre qualcosa per te

Sposterei la terra

Ma nulla ti ha fatto volere me meglio

Non posso farci niente

Ma ruba la luna

Ma niente ti ha fatto volere me meglio

Oh donna oh uomo

Scegli un cammino per un bambino

Grandi piani speculari

Oh donna oh uomo

Prendi un diavolo dalle mani attraverso

Sabbie gialle

La donna sceglie il tuo uomo

Oh, Chi capisce (Oh)

Lo comprendi veramente? (Oh)

Lo comprendi veramente?

Lo comprendi veramente?

Oh donna oh uomo

Scegli un cammino per un bambino

Grandi piani speculari

Oh donna oh uomo

Prendi un diavolo dalle mani attraverso

Sabbie gialle

La donna sceglie il tuo uomo

Oh, Chi capisce (Oh)

Lo comprendi veramente? (Oh)

Lo comprendi veramente?

Lo comprendi veramente?

Oh Woman Oh Man dei London Grammar: il video ufficiale