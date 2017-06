Ok è il nuovo singolo del disc jockey e produttore discografico tedesco Robin Schulz, che vede la collaborazione dell’artista britannicano James Blunt. Siete proprio curiosi di leggere il testo e la traduzione del brano, e guardare il video ufficiale? Subito dopo il salto, troverete tutto!

Ok di Robin Schulz feat. James Blunt: il testo

[Verse 1]

I really need you

I really need your love right now

I’m fading fast

Not gonna last

I’m really stupid

I’m burning up, I’m going down

I win it back

Don’t even ask

[Pre-Chorus1]

When I found myself in the middle, in the middle, in the middle

Could you love me more, just a little, just a little

Overcomplicate when it’s simple, when it’s simple, when it’s simple

Would you love me more, just a little

[Chorus2]

So tell me now

When every star falls from the sky

And every last heart in the world breaks

Oh hold me now

When every ship is going down

I don’t fear nothing when I hear you say

[Post-Chorus3]

It’s gonna be OK

It’s gonna be OK

It’s gonna be OK

It’s gonna be OK

[Verse 2]

I’m really sorry

Sorry I dragged you into this

I overthink, that’s all it is

The way you love me

The way you love me ‘til the end

The way you love me

Oh yeah, it makes me king again

[Pre-Chorus1]

When I found myself in the middle, in the middle, in the middle

Could you love me more, just a little, just a little

Overcomplicate when it’s simple, when it’s simple, when it’s simple

Would you love me more, just a little

[Chorus2]

So tell me now

When every star falls from the sky

And every last heart in the world breaks

Oh hold me now

When every ship is going down

I don’t fear nothing when I hear you say

[Post-Chorus3]

It’s gonna be OK

It’s gonna be OK

It’s gonna be OK

It’s gonna be OK

[Bridge7]

It’s gonna be OK

It’s gonna be OK

It’s gonna be OK

It’s gonna be OK

[Post-Chorus3]

It’s gonna be OK

It’s gonna be OK

It’s gonna be OK

It’s gonna be OK

It’s gonna be OK

[Outro9]

When every ship is going down

I don’t fear nothing when I hear you say

It’s gonna be OK.

Ok di Robin Schulz feat. James Blunt: la traduzione

Ho veramente bisogno di te

Ho veramente bisogno del tuo amore proprio ora

Sto sbiadendo velocemente

Non durerà

Sono davvero stupido

Sto bruciando, sto andando giù

Lo riconquisto

Non chiedere nemmeno

Quando mi sono trovato in mezzo, in mezzo, in mezzo

Potresti amarmi di più, solo un po’, solo un po’

Ultra complicare quando è semplice, quando è semplice, quando è semplice

Mi ami di più, solo un po’

Allora dimmi subito

Quando ogni stella cade dal cielo

E ogni ultimo cuore del mondo si infrange

Oh, sostienimi adesso

Quando ogni nave sta andando a picco

Non temo niente quando ti sento dire

Andrà bene

Andrà bene

Andrà bene

Andrà bene

sono davvero dispiaciuto

Mi dispiace di averti trascinato in questo

Penso che sia tutto ciò che è

Il modo in cui mi ami

Il modo in cui mi ami fino alla fine

Il modo in cui mi ami

Oh sì, mi fa ancora sentire re

Quando mi sono trovato in mezzo, in mezzo, in mezzo

Potresti amarmi di più, solo un po’, solo un po’

Ultra complicare quando è semplice, quando è semplice, quando è semplice

Mi ami di più, solo un po’

Allora dimmi subito

Quando ogni stella cade dal cielo

E ogni ultimo cuore del mondo si infrange

Oh, sostienimi adesso

Quando ogni nave sta andando a picco

Non temo niente quando ti sento dire

Andrà bene

Andrà bene

Andrà bene

Andrà bene

Andrà bene

Andrà bene

Andrà bene

Andrà bene

Andrà bene

Andrà bene

Andrà bene

Andrà bene

Andrà bene.

Ok di Robin Schulz feat. James Blunt: il video ufficiale