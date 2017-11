Oro & Argento di Gemitaiz: testo e video ufficiale

Oro & Argento è il nuovo singolo di Gemitaiz. Gemitaiz, Mixer T e Pedar Poy sono i protagonisti del videoclip. Ecco il testo e il video ufficiale del brano.

Oro & Argento di Gemitaiz: il testo

Baby accendo questa con i fra’ di fianco

Tutti quanti in chimica col volto bianco

Occhiali da sole pure sera tardi

La mia gente è in paranoia se la guardi

Tatuaggi in testa, braccia, gambe e mani

Croci, teschi, cuori e nomi cancellati

Portafogli vuoti e buste nelle scarpe

Vaffanculo è tutto molto interessante

Con i miei fratelli stiamo messi male

Davanti alle guardie fai la verticale

A evitare le sirene frate siamo atleti

Maratona, salto in lungo e cento metri (corri!)

Avevamo un sogno come tutti gli altri

Era non finire come tutti quanti

Per questo ci anestetizziamo spesso

Per non pensare a tutto quello che è successo

Splendo

Prima la giro e poi l’accendo (tieni fai questa)

So che devo arrivare a cento

Tu parla pure non ti sento

Mi riconosci perché splendo

Prima la giro e poi l’accendo

Fra’ quando rappo è oro e argento (ye)

Non so ancora quale prendo yee

Trenta gradi in studio fra’ vedo le palme

Fumo denso, luci rosse, verdi e gialle

Che c’è meno ossigeno qua che su Marte

Ma non andiamo mai da nessun’altra parte

Pizza a domicilio, fai una margherita

Digli di non metterci tutta la vita

Nessuno dei miei fratelli qua è vegano

Però stanno tutti in fissa con il grano

I miei amici hanno sempre il cappuccio in testa

Frate sembrano Skeletor

Mischiano un po’ di tutto e fanno tardi tutte le sere, bro’

Vendono al telefono come un call center della Telecom

Ne fanno di tutti i colori: Güell, Missoni o Benetton

Come faccio a resistere al richiamo del disagio

Perché a questo punto ormai li voglio bene

Dopo tutto il tempo che abbiamo passato insieme

Splendo

Prima la giro e poi l’accendo (tieni fai questa)

So che devo arrivare a cento

Tu parla pure non ti sento

Mi riconosci perché splendo

Prima la giro e poi l’accendo

Fra’ quando rappo è oro e argento (ye)

No non so ancora quale prendo yee.

Oro & Argento di Gemitaiz: il video ufficiale