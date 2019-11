Orphans dei Coldplay: testo, traduzione e video ufficiale

Orphans dei Coldplay è estratto dal loro ottavo album, Everyday Life. Il doppio album è diviso in due parti: Sunrise e Sunset. Ecco testo, traduzione e video ufficiale del brano.

Orphans dei Coldplay: il testo

[Intro: Chris Martin + Choir, Moses Martin]

I want to know when I can go

Back and get drunk with my friends

Boom boom?ka,?buba de ka

Boom?boom ka, buba de ka

Boom boom?ka, buba de ka

[Verse 1: Chris Martin]

Rosaleem of the Damascene

Yes, she had eyes like the moon

Would have been on the silver screen

But for the missile monsoon

She went, woo woo, woo woo oo-oo-oo

Indigo up in heaven today

Woo woo, woo woo oo-oo-oo

With bombs going boom ba-boom-boom

She say

[Chorus: Chris Martin + Choir]

I want to know when I can go

Back and get drunk with my friends

I want to know when I can go

Back and be young again

[Verse 2: Chris Martin]

Baba would go where the flowers grow

Almond and peach trees in bloom

And he would know just when and what to sow

So golden and opportune

He went, woo woo, woo woo oo-oo-oo

Tulips the colour of honey today

It’s true true, woo woo oo-oo-oo

With bombs going boom ba-boom-boom

He say

[Chorus: Chris Martin +Choir]

I want to know when I can go

Back and get drunk with my friends

I want to know when I can go

Back and be young again (yeah)

[Bridge: Chris Martin]

Woo woo, woo woo oo-oo-oo

Woo woo, woo woo oo-oo-oo

Cherubim Seraphim soon

Come sailing us home by the light of the moon

[Chorus: Chris Martin + Choir]

Oh, I want to know when I can go

Back and get drunk with my friends

I want to know when I can go

Back and feel home again

[Post-Chorus: Chris Martin + Choir]

Woo woo, woo woo oo-oo-oo

I guess we’ll be raised on our own then

Woo woo, woo woo oo-oo-oo

I want to be with you ‘til the world ends

I want to be with you ‘til the whole world ends

[Outro: Moses Martin]

Boom boom ka, buba de ka

Boom boom ka, buba de ka

Boom boom ka, buba de ka

Boom boom ka, buba de ka

Boom.

Orphans dei Coldplay: la traduzione

Voglio sapere quando posso andare

Tornare e ubriacarmi con i miei amici

Boom boom ka, buba de ka

Boom boom ka, buba de ka

Boom boom ka, buba de ka

Rosaleem del Damasceno

Sì, aveva gli occhi come la luna

Sarebbe stato sul grande schermo

Ma per il monsone dei missili

Lei andò, woo woo, woo woo oo-oo-oo

Indaco in paradiso oggi

Woo woo, woo woo oo-oo-oo

Con le bombe che esplodono boom-boom-boom

Lei dice

Voglio sapere quando posso andare

Torna e ubriacati con i miei amici

Voglio sapere quando posso andare

Torna e sii di nuovo giovane

Baby andrebbe dove crescono i fiori

Mandorli e peschi in fiore

E avrebbe saputo quando e cosa seminare

Così dorato e opportuno

Andò, woo woo, woo woo oo-oo-oo

Tulipani del colore del miele oggi

È vero, woo woo oo-oo-oo

Con le bombe che esplodono boom-boom-boom

Lui dice

Voglio sapere quando posso andare

Torna e ubriacati con i miei amici

Voglio sapere quando posso andare

Torna e sii di nuovo giovane (sì)

Woo woo, woo woo oo-oo-oo

Woo woo, woo woo oo-oo-oo

Cherubini Serafini presto

Vieni a portarci a casa alla luce della luna

Oh, voglio sapere quando posso andare

Torna e ubriacati con i miei amici

Voglio sapere quando posso andare

Torna e sentiti di nuovo a casa

Woo woo, woo woo oo-oo-oo

Immagino che allora saremo cresciuti da soli

Woo woo, woo woo oo-oo-oo

Voglio stare con te fino alla fine del mondo

Voglio stare con te fino alla fine del mondo intero

Boom boom ka, buba de ka

Boom boom ka, buba de ka

Boom boom ka, buba de ka

Boom boom ka, buba de ka

Boom.

Orphans dei Coldplay: il video ufficiale

