Pamplona di Fabri Fibra feat. TheGiornalisti: testo e video

Pamplona di Fabri Fibra feat. TheGiornalisti è uno dei singoli più venduti dell’estate 2017 in Italia ed è uno dei tormentoni della bella stagione. Pamplona è una delle 17 canzoni del nuovo album di Fabri Fibra, Fenomeno. Ecco il testo e il video ufficiale del brano.

Pamplona di Fabri Fibra feat. TheGiornalisti: il testo

Stavo col Libanese

quando sotto casa gli hanno sparato

ma quanta violenza che passa in tele

però meglio in tele che dentro casa

Frate lavoravo in un ufficio

giuro stavo diventando pazzo

ci pagavo a malapena l’affitto

in Italia non funziona un cazzo

Sognavo nella tasca i contanti

ho vomitato le rime più crude

che brutta vita fanno i cantanti

a 15 anni oggi tutti youtuber

E questo è il ricambio generazionale

se segui ricambio, rapper nazionale

corro sulla fascia, la moda divide

la gente si lasciaa, al passo con i Kardashian

Dove sei?

l’estate comincia adesso

ma tu vuoi correre

c’è l’Apocalisse in centro

segui le luci della città

pace agli uffici e alle università

Beviamoci su che qualcosa qui non funziona

siamo come i tori a Pamplona

pa-Pamplona

siamo come i tori a Pamplona

siamo come i tori a Pamplona

Oggi le modelle fanno le dj

la bella gente, la pista, le luci

e le ventenni vanno a letto con i vecchi

per pagarsi una borsa di Gucci

A Milano piove spumante

perché lo Champagne è francese

un matto gira in centro in mutande

e uccide i passanti con un machete

La politica ci vuole divisi

in tv sento parlare di Isis

su nel cielo guarda volano missili

fuori fighe da sfilate Intimissimi /

Droga gira in questi party, unisciti

ogni tanto vedi c’è chi collassa

cli adulti che si fanno selfie in crisi

non trovano parole neanche per gli hashtag

Dove sei?

l’estate comincia adesso

ma tu vuoi correre

c’è l’Apocalisse in centro

segui le luci della città

pace agli uffici e alle università

Beviamoci su che qualcosa qui non funziona

siamo come i tori a Pamplona

pa-pamplona

siamo come i tori a Pamplona

siamo come i tori a Pamplona

Fuggiamo insieme

e sorvoliamo l’oceano

è da una vita che vuoi sapere

il nostro posto qual è

il nostro posto qual è

il nostro posto qual è

Stavo col Libanese

ma quanta violenza in tele

vieni qui fuggiamo insieme

Che la luce si accenda

Dove sei?

l’estate comincia adesso

ma tu vuoi correre

c’è l’Apocalisse in centro

segui le luci della città

pace agli uffici e alle università

Beviamoci su che qualcosa qui non funziona

siamo come i tori a Pamplona

pa-pamplona

siamo come i tori a Pamplona

siamo come i tori a Pamplona.

Pamplona di Fabri Fibra feat. TheGiornalisti: il video