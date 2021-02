Pazzo e te di Niko Pandetta & Gianni Celeste: testo e video

Pazzo e te di Niko Pandetta & Gianni Celeste parla di un amore proibito per una donna che è la tentazione e alla quale fatica a non credere, nonostante si ripeta i suoi impegni e doveri, a casa con una moglie e figli che lo aspettano. In Pazzo e te collabora con Gianni Celeste, cantautore italiano celebre per i suoi brani in napoletano. Ecco testo e video ufficiale del brano che ha sbancato su Youtube.

Pazzo e te di Niko Pandetta & Gianni Celeste: il testo

Fammi perdere

rind a luocchi tuoi vuless viver

a luntan e sti sguard si cercn

chian chian t’avvicin a me (t’avvicin a me)

Rind e man mie teng e mman toj

sto cu te passann tutt’e paranoij

e m fa mal si tu te ne vaj

me sent sul, sulu nun c stai

Ca restam nziem staser, t veng a piglià

tutt e mument sempre cu me

t preg e tu giuru, si cchiù bella da ijer

scord tutt e pensier vicin a te (vicin a te)

Quann mi vas me fai murì

stai rind o cor, dai rimm si

e rind a ment cammin tu

mannagg a te ch fai accussì

T vogl ancor, vien da me

tutt e mument sempre cu me

quann t spogliu ch malattia

p tutta a vit ti vogl a mii

E ch m fai, so pazz e te

ij vogl a te sul cu me

mi cammin rind a ment

ij t vogl p sempr (p sempr)

mi cammin rind a ment

ij t vogl p sempr

Ij so guaglione

nun teng a cap p fa ammore

so nnamurat, rincell a chi ti aspetta a cas

E’ complicato

nun teng na cap p fa sti cosi

e so spusat

teng muglier e figl a casa

Quann m vas m fai murì

stai rind o cor, m’hai ritt e si

e rind a ment cammin tu

mannagg a te ch fai accussì

T vogl ancor, vien da me

tutt e mument sempre cu me

quann t spogliu ch malattia

p tutta a vit si sul a mii

Ma ch m fai, so pazz e te

ij vogl a te sul cu me

mi cammin rind a ment (rind a ment)

e t vogl p sempr

mi cammin rind a ment

ij t vogl p sempr

Quann m vas m fai murì

stai rind o cor, m’hai ritt e si

e rind a ment cammin tu

mannagg a te ch fai accussì

T vogl ancor, vien da me

tutt e mument sempre cu me

quann t spogliu ch malattia

p tutta a vit si sul a mii

Ma ch m fai, so pazz e te

ij vogl a te sul cu me

mi cammin rind a ment

e t vogl p sempr

mi cammin rind a ment

ij t vogl p sempr (p sempr).

Pazzo e te di Niko Pandetta & Gianni Celeste: il video