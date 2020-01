Per sentirmi vivo di Fasma: testo e video

Per sentirmi vivo di Fasma è il brano in gara al Festival di Sanremo 2020 tra le nuove proposte. Ecco testo e video della canzone.

Per sentirmi vivo di Fasma: il testo

Non ti voglio più scrivere

dirti come vivere

per non farti piangere

ho fatto l’impossibile

pensi non sia fragile

pensi sia incredibile

perchè non scendon lacrime

quando scendono a te

Ma a te sembra facile

dirti che sto bene

quando tutto non va

ed è brutto stare insieme

perchè so quello che era

e il ricordo mi fa male

e del rapporto che c’era

prima di questa canzone io e te

Cosa siamo diventati io e te

sono quello che odiavi di me

baby perchè non mi ami

amore sbatti le ali

e vola via da me

via da me via da te

via da questa città

via da noi via da te

e domani chissà

Questa fama questa luce

questa notorietà

non mi basterà

non mi servirà

e se dentro muoio lento

sai che fuori sorrido

io ti ho persa dentro al letto

per tenerti vicino

io ti ho visto per la strada

e sai che ti voglio in giro

e se adesso non mi molli

è perchè in testa ho un casino

E per questo ti scrivo

oggi non mi parli perchè infondo ti uccido

perchè infondo mi uccidi

perchè infondo mi uccidi

siamo uguali opposti con i cuori divisi

oggi dove sei non lo so

ieri eri tutto ciò che avevo io

oggi chi sei non lo so

abbiamo detto basta senza dirci addio

Ma a te sembra facile

dirti che sto bene

quando tutto non va

ed è brutto stare insieme

perchè so quello che era

e il ricordo mi fa male

e del rapporto che c’era

prima di questa canzone io e te

Cosa siamo diventati io e te

sono quello che odiavi di me

baby perchè non mi ami

amore sbatti le ali

e vola via da me

via da me via da te

via da questa città

via da noi via da te

e domani chissà

Questa fama questa luce

questa notorietà

non mi basterà

non mi servirà

e se dentro muoio lento

sai che fuori sorrido

io ti ho persa dentro al letto

per tenerti vicino

io ti ho visto per la strada

e sai che ti voglio in giro

e se adesso non mi molli

è perché in testa ho un casino

Io ti ho nella testa

tu mi hai detto resta

e vola via ma fallo con me

io ti ho detto basta

dai ti prego scappa

ma fallo lontano da me.

Per sentirmi vivo di Fasma: il video