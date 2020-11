Prescindere da te è il nuovo singolo di Giulia Luzi: testo e video ufficiale

Prescindere da te è il nuovo singolo di Giulia Luzi, che arriva dopo il buon successo ottenuto dal singolo estivo, Mon Amour. Il brano parla della fine di un amore e contiene un messaggio importante indirizzato a tutte le donne.

Prescindere da te di Giulia Luzi: il significato

“Cantarla oggi ha un significato diverso rispetto – ha detto Giulia Luzi -, anche solo, a tre anni fa quando il concetto di coppia non aveva ancora per me questa valenza. Se finisce una storia, pur cosciente di quali siano i miei sentimenti, non devo dimenticare che non sono io a finire. Il video? È importante riuscire a urlare la propria rabbia per tirare fuori quel dolore, che se tenuto dentro, ci avvelenerebbe. Non ci si può lasciare nel silenzio, mai: non si può tacere, né con l’altro né tantomeno con noi stesse”. Ecco testo e video della canzone.

Prescindere da te di Giulia Luzi: il testo

Ti vesti di fretta prendendo le prime cose a caso

non badi per niente a me, a quello che c’è stato

a quello che voleva un vaso rotto

ti scusi con frasi di circostanza, applausi

implodo un nodo si stringe in gola e mi ritrovo da sola

non piango, rimango in silenzio a guardare il mio mondo crollare

se cade l’amore.

Non voglio più prescindere da te

chi se ne importa se

ho amato anche di più

di quanto ammetterò mai

e sfogo ancora un po’

la rabbia sul cuscino

l’amore che non è.

Un passo, un gesto riflesso lo specchio che mi fissa

indietreggio ancora e resto un po’ da sola

io ho paura di affrontare chi mi vuole parlare

non voglio cadere nel banale

adesso non posso aspettare, fermarsi o ripartire

è come morire

sbagliarsi è sempre un modo geniale di farsi notare

e se cade l’amore.

Non voglio più prescindere da te

chi se ne importa

se ho amato anche di più

di quanto ammetterò mai

e sfogo ancora un po’

la rabbia sul cuscino

l’amore che non è.

E se cambiassi idea

sembrerebbe ancora solo una bugia

è tutta colpa mia

se cambiare idea

poi non fosse un’altra stupida occasione.

Ma io non voglio più prescindere da te

chi se ne importa

se ho amato anche di più

di quanto ammetterò mai

e sfogo ancora un po’

la rabbia sul cuscino

l’amore che non è.

Prescindere da te di Giulia Luzi: il video ufficiale