I promise dei Radiohead: testo, traduzione e video ufficiale

I promise è il nuovo singolo del gruppo musicale alternative rock inglese, i Radiohead, estratto dall’album OKNOTOK. Siete proprio curiosi di leggere il testo e la traduzione del brano, e guardare il video ufficiale della canzone? Subito dopo il salto, troverete tutto!

I promise dei Radiohead: il testo

[Verse 1]

I won’t run away no more, I promise

Even when I get bored, I promise

Even when you lock me out, I promise

I say my prayers every night, I promise

[Verse 2]

I don’t wish that I’m spread, I promise

The tantrums and the chilling chats, I promise

[Refrain1]

Even when the ship is wrecked, I promise

Tie me to the rotten deck, I promise

[Verse 3]

I won’t run away no more, I promise

Even when I get bored, I promise

[Refrain1]

Even when the ship is wrecked, I promise

Tie me to the rotten deck, I promise

[Outro3]

I won’t run away no more, I promise.

I promise dei Radiohead: la traduzione

Non voglio scappare più, prometto

Anche quando mi annoio, prometto

Anche quando mi chiudi fuori, prometto

Io dico le mie preghiere ogni notte, prometto

Non voglio espandermi, prometto

I capricci e le discussioni fredde, prometto

Anche quando la nave è distrutta, prometto

Legami al ponte marcio, prometto

Non voglio scappare più, prometto

Anche quando mi annoio, prometto

Anche quando la nave è distrutta, prometto

Legami al ponte marcio, prometto

Non voglio scappare più, prometto.

I promise dei Radiohead: il video ufficiale