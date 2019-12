Puoi Leggerlo Solo Di Sera dei Modà: testo e video ufficiale

Puoi Leggerlo Solo Di Sera dei Modà è il nuovo singolo della band musicale estratto dall’album Testa o croce, prodotto da Friends & Partners – licenza Believe. Il brano è l’unica canzone d’amore autobiografica del disco. Ecco testo e video ufficiale del brano.

Puoi Leggerlo Solo Di Sera dei Modà: il testo

Io che nemmeno ti piacevo

io che nemmeno ti guardavo

in quel freddo giorno di dicembre

seduto tra la gente

di nascosto già ti amavo

non perderci troppo tempo

mi dicevi col sorriso

sarebbero passati i mesi

silente ti aspettavo

con la certezza di chi non aspetta invano

E sembra quasi che non sia cambiato niente

perché in amore no non è questione di

chi vince o di chi perde

è bastato solamente camminare insieme

anche senza parlare

per capire che quel posto non aveva strade

ma soltanto stelle da guardare insieme

Ci siamo accettati confusi

sputandoci addosso veleni

al punto da essere immuni

fino a sentirci felici

perfino ad andarcene fieri

lo senti l’odore del mare

lo vedi il mio amore nel cielo

gli abbracci non sono cambiati

e nemmeno come ci guardiamo

nemmeno come ci amiamo

E sembra quasi che non sia cambiato niente

perché in amore no non è questione di

chi vince o di chi perde

è bastato solamente camminare insieme

anche senza parlare

per capire che quel posto non aveva strade

ma soltanto stelle da guardare insieme

Chiedimi se sono felice

chiedimi se sono capace

di amarti anche oltre le stelle

l’ho scritto già sopra la luna

ma puoi leggerlo solo di sera

E’ bastato solamente camminare insieme

anche senza parlare

per capire che quel posto non aveva strade

ma soltanto stelle da guardare insieme.

Puoi Leggerlo Solo Di Sera dei Modà: il video ufficiale