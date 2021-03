Quando ti sei innamorato di Orietta Berti: testo e video

Quando ti sei innamorato di Orietta Berti si è classificato al nono posto al Festival di Sanremo 2021. Si tratta per lei della dodicesima volta, a 29 anni dall’ultima partecipazione al Festival della canzone italiana. Orietta Berti ha parlato di un brano nella migliore tradizione della melodia italiana. Ecco testo e video della canzone.

Orietta Berti – Foto: Facebook

Quando ti sei innamorato di Orietta Berti: il testo

La senti e già lo sai che brucia dentro

Come una fiamma ormai ti lascia il segno

Quando mi guardi tu so quello che vorrei.

Come una musica mi scorri dentro,

Un fiume in piena ormai fino allo schianto,

Pericoloso sei ma è quello che vorrei.

Sembrava tanto eppure non ho niente

Se non ti ho accanto tutto è apparente,

Un’onda senza il mare, un cielo senza stelle,

Solo il mio pianto mi resta senza te.

Quando ti sei innamorato, perduto

Da allora niente è cambiato.

Quando mi hai detto “ti amo”, confuso

Dicesti non vado lontano, io resto con te.

Ancora non lo sa ma nel mio mondo

Esiste solo lui che mi sta accanto

E mi perdonerà se non mi sveglierò

Da questo sogno che non è stato inganno

Senza più orgoglio, senza più affanno

Ci abbandoniamo al mondo senza nessun rimpianto

Non vado a fondo se sono insieme a te.

Quando ti sei innamorato, perduto

Da allora niente è cambiato.

Quando mi hai detto “ti amo”, confuso

Dicesti non vado lontano, io resto con te.

La senti e già lo sai che brucia dentro

L’amore che mi dai è quello che vorrei.

Quando ti sei innamorato di Orietta Berti: il video