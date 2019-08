Quel sorriso in volo dei Modà: testo e video ufficiale

Quel sorriso in volo dei Modà segna ufficialmente il loro ritorno sulle scene musicali e anticipa il nuovo album. Il video è stato diretto dai registi Matteo Alberti e Fabrizio De Matteis, produzione DoubleVision.Film ed è stato girato nel deserto di Tabernas, nella Provincia di Almería in Andalusia, nella Spagna, conosciuto per aver ospitato i famosi “spaghetti western” di Sergio Leone. Lo stesso Kekko si è messo in gioco interpretando il protagonista di questa storia d’amore fuori dagli schemi insieme alla conduttrice svizzera Clarissa Tami. Ecco testo e video ufficiale del brano della band.

Quel sorriso in volo dei Modà: il testo

Erano sposati solo da due ore e non parlavano

lei sudava sotto tutti quegli strati del suo abito

lui guidava, sguardo fisso sull’asfalto la sua Cadillac

con Las Vegas alle spalle ed una meta ancora incognita

Si diceva che eran pazzi

e si baciavan sui metrò

per poi litigare ancora e darsi un altro abbraccio

ignoravano la gente

che rideva sempre un po’

quando si vestivano da sposi un giorno si e uno no

quando lei piangeva

e lui cantava un pezzo malinconico

stranamente le tornava all’improvviso come sempre

quel sorriso in volto

Fermi ai bordi della strada lui insultava la sua Cadillac

lei si allontanava in abito da sposa dalla macchina

“Amore mio dove stai andando”

la rincorse e l’abbracciò

poi la prese in braccio e proseguì verso il deserto

chi li ha visti allontanarsi

è un camionista di New York

disse che quell’uomo strano le parlava e invece no

di sicuro le cantava quel suo pezzo malinconico

disse infatti che la donna lo guardava stranamente

col sorriso in volto

E ignoravano la gente

che rideva sempre un po’

quando si vestivano da sposi un giorno si e uno no

quando lei piangeva

e lui cantava un pezzo malinconico

stranamente le tornava all’improvviso come sempre

quel sorriso in volto

stranamente le tornava all’improvviso come sempre

quel sorriso in volto.

Quel sorriso in volo dei Modà: il video ufficiale

