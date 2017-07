Ragazza Paradiso di Ermal Meta: testo e video ufficiale

Ragazza Paradiso di Ermal Meta è in rotazione radiofonica dal 16 giugno. Il nuovo singolo del cantautore è estratto dall’album Vietato morire. Il terzo classificato e vincitore del Premio della Critica Mia Martini al Festival di Sanremo 2017 grazie alla canzone Vietato morire. Il brano è stato così presentato da Ermal: “La Ragazza Paradiso non ha un’età precisa. La Ragazza Paradiso potrebbe essere vicina o lontana, ma comunque c’è. La Ragazza Paradiso non ha nessuna barriera, preconcetto o confine. La Ragazza Paradiso ti prende per mano e ti porta nell’estate”. Il video ufficiale del brano è stato realizzato da Slim Dogs Production per la regia di Matteo Bruno e Matteo Montagna. Ecco il testo e il video di Ragazza Paradiso.

Ragazza Paradiso di Ermal Meta: il testo

Mi hai dato tutto

ma niente avevi

mi hai fatto amare tutti, i miei difetti

e come ho fatto io, quando non c’eri?

non prendere impegni, per i prossimi anni

Che sarà domani

non so che cosa dirti

domani sarà ieri ma sì

noi non saremo uguali

ma dentro i nostri abbracci, quelli sì

Nei tuoi occhi c’è il cielo

più grande che io abbia visto mai

e le tue braccia uno spazio perfetto

in cui ci tornerei per sempre

in cui ci resterei per sempre

Siamo due gocce

dello stesso mare

ma abbiamo già trovato l’ultimo amore

nemmeno un’ombra nel tuo sorriso

Beatrice non avrebbe niente da insegnarti

ragazza paradiso

Nei tuoi occhi c’è il cielo

più grande che io abbia visto mai

e le tue braccia una spazio perfetto

in cui ci tornerei per sempre

in cui ci resterei per sempre

E di tutta questa vita

io non butterei via niente

solo una mi completa

fra milioni di persone

Ogni cuore ha le sue pieghe

ogni volto ha le sue rughe

non hai fatto mai promesse

ma le hai mantenute tutte

Sì le hai mantenute tutte

tu le hai mantenute tutte

sì le hai mantenute tutte

Nei tuoi occhi c’è il cielo

più grande che io abbia visto mai

e le tue braccia una spazio sicuro

in cui ci tornerei per sempre

in cui mi perderei per sempre

e poi ci resterei per sempre.

Ragazza Paradiso di Ermal Meta: il video ufficiale