Tutto per una ragione è il nuovo singolo di Benji e Fede in collaborazione con la star di Amici di Maria De Filippi, Annalisa. Il brano è contenuto nell’album “0+”, che ha già raggiunto la certificazione doppio platino per le vendite. Il video è stato girato ad Ibiza. Ecco il testo e il video ufficiale!

Tutto per una ragione di Benji e Fede feat. Annalisa: il testo

Solo poche parole io e te

Non ho avuto occasione sai com’è

Pensare troppo a volte è un errore

E non mi servono tante parole

Nei tuoi occhi ogni cosa diventa semplice

E quando non mi vedi

Ti guardo ridere

E quando non mi vedi…

Succede tutto per una ragione

E la ragione magari sei tu

Non ho niente da nascondere, e tu?

Succede tutto per una ragione

E la ragione magari sei tu

Non ho niente da promettere

Ma da scommettere con te

Senza effetti speciali io e te

Ma è perfetto il nostro film così com’è

Posso stare a guardarti per ore

E non mi basta sentire l’odore

Nei tuoi occhi ogni cosa sta per succedere

E quando non mi vedi

Ti guardo vivere

E quando non mi vedi…

Succede tutto per una ragione

E la ragione magari sei tu

Non ho niente da nascondere, e tu?

Succede tutto per una ragione

E la ragione magari sei tu

Non ho niente da promettere, promettere

L’estate che passa

La nostra risata

La pioggia che cade

La sabbia bagnata

E batte la musica fino al mattino

Ti tengo più vicino

Soltanto stanotte

O tutta la vita

Adesso si corre

Non vedo salita

E batte più forte se resti vicino

Se resti vicino

Succede tutto per una ragione

E la ragione magari sei tu

Non ho niente da nascondere, e tu?

Succede tutto per una ragione

E la ragione magari sei tu

Non ho niente da promettere

Ma da scommettere con te

Da scommettere con te

Da scommettere con te.

Tutto per una ragione di Benji e Fede feat. Annalisa: il video ufficiale