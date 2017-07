Rain dei The Script: testo, traduzione e video ufficiale

Rain dei The Script è già disponibile in digitale e in radio da venerdì 21 luglio. Il singolo anticipa il quinto album in studio del gruppo pop irlandese formatosi a Dublino nel 2001. La band musicale ha così descritto il nuovo brano: “Dopo un lungo processo di realizzazione del nostro quinto album, è arrivata proprio alla fine Rain: è una canzone estiva e abbiamo pensato che solo The Script avrebbero potuto far piovere in estate”. Ecco il testo, la traduzione e il video ufficiale della canzone.

Rain dei The Script: il testo

[Intro2]

Woke up this morning, can’t shake the thunder from last night

You left with no warning and took the summer from my life

I gave you my everything, now my world it don’t seem right

Can we just go back to being us again?

[Verse 1]

‘Cause when I’m sitting in the bar

All the lovers with umbrellas always pass me by

It’s like I’m living in the dark

And my heart’s turned cold since you left my life

And no matter where I go

Girl, I know if I’m alone, there’ll be no blue sky

I don’t know what I’m doing wrong

[Hook3]

‘Cause baby, when you’re gone

All it does is rain, rain, rain down on me

Each drop is pain, pain, pain when you leave

It’s such a shame we fucked it up, you and me

‘Cause baby, when you’re gone

All it does is rain

[Post-Hook4]

And it feels like, oh-oh-oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh-oh-oh

And it feels like, oh-oh-oh-oh-oh-oh

‘Cause baby, when you’re gone

All it does is rain

[Verse 2]

Tried to find shelter here in the arms of someone new

But I’d rather be there under the covers just with you

‘Cause you were my everything

Now I don’t know what to do

Oh, I’m caught up in the storm

[Hook3]

‘Cause baby, when you’re gone

All it does is rain, rain, rain down on me

Each drop is pain, pain, pain when you leave

It’s such a shame we fucked it up, you and me

‘Cause baby, when you’re gone

All it does is rain

[Post-Hook4]

And it feels like, oh-oh-oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh-oh-oh

And it feels like, oh-oh-oh-oh-oh-oh

‘Cause baby, when you’re gone

All it does is rain

Rain dei The Script: la traduzione

Mi sono svegliato questa mattina, non riesco a togliermi di dosso il tuono da ieri sera

Te ne sei andata senza preavviso e hai portato via l’estate dalla mia vita

Ti ho dato tutto, ora il mio mondo non sembra giusto

Possiamo solo tornare ad essere di nuovo noi?

Perché quando sono seduto nel bar

Tutti gli innamorati con gli ombrelli mi oltrepassano sempre

È come se stessi vivendo al buio

E il mio cuore è diventato freddo da quando hai lasciato la mia vita

E non importa dove vado

Ragazza, so che se sono solo, non ci sarà un cielo blu

Non so cosa faccio di sbagliato

Perché baby, quando sei andata

Tutto quello che fa è piovere, piovere, pioggia su di me

Ogni goccia è dolore, dolore, dolore quando te ne vai

È una vergogna che abbiamo mandato tutto all’aria, tu ed io

Perché baby, quando sei andata

Tutto quello che fa è piovere

E sembra, oh-oh-oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh-oh-oh

E sembra, oh-oh-oh-oh-oh-oh

Perché baby, quando sei andata

Tutto quello che fa è piovere

Ha cercato di trovare riparo qui tra le braccia di qualcuno di nuovo

Ma preferisco essere sotto le coperte proprio con te

Perché tu eri il mio tutto

Ora non so cosa fare

Oh, sono entrato nella tempesta

Perché baby, quando sei andata

Tutto quello che fa è piovere, piovere, pioggia su di me

Ogni goccia è dolore, dolore, dolore quando te ne vai

È una vergogna che abbiamo mandato tutto all’aria, tu ed io

Perché baby, quando sei andata

Tutto quello che fa è piovere

E sembra, oh-oh-oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh-oh-oh

E sembra, oh-oh-oh-oh-oh-oh

Perché baby, quando sei andata

Tutto quello che fa è piovere

Rain dei The Script: il video ufficiale