Rain On Me, Lady Gaga feat. Ariana Grande: testo, traduzione e video ufficiale

Rain On Me di Lady Gaga feat. Ariana Grande è il secondo e attesissimo singolo estratto dall’album Chromatica, pubblicato il 29 maggio scorso. I fan delle due popstar americane sono al settimo cielo per questo bellissimo e coinvolgente duetto. Ecco testo, traduzione e video ufficiale del brano.

Rain On Me, Lady Gaga feat. Ariana Grande: il testo

Rain On Me, Lady Gaga feat. Ariana Grande: la traduzione

[Verse 1: Lady Gaga]I didn’t ask for a free rideI only asked you to show me a real?good?timeI never asked?for the rainfallAt least I showed?up, you showed me nothing at all [Pre-Chorus: Lady Gaga]It’s coming down on?meWater?like?miseryIt’s coming down?on meI’m ready,?rain on me [Chorus: Lady Gaga]I’d rather be dry, but at least I’m aliveRain on me, rain, rainRain on me, rain, rainI’d rather be dry, but at least I’m aliveRain on me, rain, rainRain on me [Post-Chorus: Lady Gaga & Ariana Grande]Rain on meMmm, oh yeah, babyRain on me [Verse 2: Ariana Grande]Livin’ in a world where no one’s innocentOh, but at least we try, mmmGotta live my truth, not keep it bottled inSo I don’t lose my mind, baby, yeah [Pre-Chorus: Ariana Grande & Lady Gaga]I can feel it on my skin (It’s comin’ down on me)Teardrops on my face (Water like misery)Let it wash away my sins (It’s coming down on me)Let it wash away, yeah [Chorus: Lady Gaga & Ariana Grande, Lady Gaga & Ariana Grande]I’d rather be dry, but at least I’m aliveRain on me, rain, rainRain on me, rain, rainI’d rather be dry, but at least I’m aliveRain on me, rain, rainRain (Rain) on (On) me [Post-Chorus: Ariana Grande, Both & Lady Gaga]Rain on meRain on meOh yeah, yeahRain on me, ooh yeahRain on meRain on me, ooh [Bridge: Lady Gaga & Ariana Grande, Lady Gaga & Ariana Grande]Hands up to the skyI’ll be your galaxyI’m about to flyRain on me, tsunamiHands up to the skyI’ll be your galaxyI’m about to flyRain on me (Rain on me) [Chorus: Lady Gaga & Ariana Grande, Ariana Grande & Lady Gaga]I’d rather be dry, but at least I’m alive (Rain on me)Rain on me, rain, rainRain on me, rain, rain (Rain on me)I’d rather be dry, but at least I’m alive (At least I’m alive)Rain on me, rain, rain (Rain on me, babe)Rain on me (Rain on me) [Outro: Lady Gaga & Ariana Grande, Lady Gaga & Ariana Grande]I hear the thunder comin’ downWon’t you rain on me?Eh, eh, yeah (Rain on, woo)I hear the thunder comin’ downWon’t you rain on me? (Me)Eh, eh, yeahRain on me.

Non ho chiesto un passaggio gratuito

Ti ho solo chiesto di mostrarmi un bel momento

Non ho mai chiesto la pioggia

Almeno mi sono presentato, non mi hai mostrato niente

Mi sta venendo addosso

Acqua come la miseria

Mi sta venendo addosso

Sono pronto, pioggia su di me

Preferirei essere asciutta, ma almeno sono vivo

Pioggia su di me, pioggia, pioggia

Pioggia su di me, pioggia, pioggia

Preferirei essere asciutto, ma almeno sono vivo

Pioggia su di me, pioggia, pioggia

Pioggia su di me

Pioggia su di me

Mmm, oh sì, piccola

Pioggia su di me

Vivendo in un mondo in cui nessuno è innocente

Oh, ma almeno ci proviamo, mmm

Devo vivere la mia verità, non tenerla imbottigliata

Quindi non perdo la testa, piccola, sì

Posso sentirlo sulla mia pelle (Mi sta venendo addosso)

Lacrime sul mio viso (Acqua come miseria)

Lascia che lavi via i miei peccati (Mi sta venendo addosso)

Lascialo lavare via, sì

Preferirei essere asciutta, ma almeno sono viva

Pioggia su di me, pioggia, pioggia

Pioggia su di me, pioggia, pioggia

Preferirei essere asciutto, ma almeno sono vivo

Pioggia su di me, pioggia, pioggia

Pioggia (Pioggia) su (Su) di me

Pioggia su di me

Pioggia su di me

Oh si, si

Pioggia su di me, ooh sì

Pioggia su di me

Pioggia su di me, ooh

Mani in alto verso il cielo

Sarò la tua galassia

Sto per volare

Pioggia su di me, tsunami

Mani in alto verso il cielo

Sarò la tua galassia

Sto per volare

Pioggia su di me (pioggia su di me)

Preferirei essere asciutta, ma almeno sono viva

Pioggia su di me, pioggia, pioggia

Pioggia su di me, pioggia, pioggia

Preferirei essere asciutto, ma almeno sono vivo

Pioggia su di me, pioggia, pioggia

Pioggia (Pioggia) su (Su) di me

Sento il tuono venire giù

Non pioverà su di me?

Eh, eh, sì (Pioggia, woo)

Sento il tuono venire giù

Non pioverà su di me? (Me)

Eh, eh, si

Pioggia su di me.

Rain On Me, Lady Gaga feat. Ariana Grande: il video ufficiale