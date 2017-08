Rainbow di Kesha: testo, traduzione e video ufficiale

Rainbow di Kesha è estratto dal nuovo album omonimo di inediti. Dopo Praying, Learn to let go e Woman, la cantante statunitense ha descritto così il suo nuovo singolo: “Ero in un posto molto buio. Sono rimasta sola e spaventata in riabilitazione per un disturbo alimentare che era diventato fuori controllo. In un primo momento, non mi avrebbero permesso di avere alcun tipo di strumento. […] Ricordo che ho pregato e supplicato, finché non hanno finalmente accettato di potermi far avere una tastiera per un’ora al giorno”. Ecco testo, traduzione e video ufficiale della canzone.

Rainbow di Kesha: il testo

[Verse 1]

I used to live in the darkness

Dress in black, act so heartless

But now I see that colors are everything

Got kaleidoscopes in my hairdo

Got back the stars in my eyes, too

Yeah, now I see the magic inside of me

[Pre-Chorus 1]

Yeah, maybe my head’s fucked up

But I’m falling right back in love with being alive

Dreaming in light, light, lights

This kitty cat lost her mind

Been lookin’ for a star-sent sign that I’ll be alright

Look to the skies

[Chorus 1]

I’ve found a rainbow, rainbow, baby

Trust me, I know, life is scary

But just put those colors on, girl

Come and play along with me tonight

[Verse 2]

I’d forgot how to daydream

So consumed with the wrong things

But in the dark, I realized this life is short

And deep down, I’m still a child

Playful eyes, wide and wild

I can’t lose hope, what’s left of my heart’s still made of gold

[Pre-Chorus 2]

And I know that I’m still fucked up

But aren’t we all, my love?

Darling, our scars make us who we are, are

So when the winds are howling strong

And you think you can’t go on, hold tight, sweetheart

[Chorus 2]

You’ll find a rainbow, rainbow, baby

Trust me, I know life is scary

But just put those colors on, girl

Come and play along with me tonight

You gotta learn to let go, put the past behind you

Trust me, I know, the ghosts will try to find you

But just put those colors on, girl

Come and paint the world with me tonight

Night, night, night, night, night

[Chorus 3]

I found a rainbow, rainbow, baby

Trust me, I know life is scary

But just put those colors on, girl

You gotta learn to let go, put the past behind you

Trust me, I know, the ghosts will try to find you

But just put those colors on, girl

Come and paint the world with me tonight

Oh, put those colors on, girl

Come and paint the world with me tonight

Come and paint the world with me tonight.

Rainbow di Kesha: la traduzione

Ero abituata a vivere nell’oscurità

Vestirmi di nero, agire così, senza cuore

Ma ora vedo che i colori sono tutto

Ho avuto caleidoscopi nella mia capigliatura

Mi sono ritrovata anche le stelle negli occhi

Sì, adesso vedo la magia dentro di me

Sì, forse la mia testa è partita

Ma sto tornando indietro ad essere innamorata dell’essere viva

Sognando in luce, luce, luci

Questo gattino ha perso la sua mente

Sono stato in cerca di un segno inviato dalle stelle sul fatto che sarebbe andata bene

Guardo i cieli

Ho trovato un arcobaleno, arcobaleno, baby

Fidati di me, lo so, la vita è spaventosa

Ma basta mettere quei colori, ragazza

Vieni e dammi retta, stasera

Avevo dimenticato come è sognare ad occhi aperti

Così consumata dalle cose sbagliate

Ma nel buio, ho capito che questa vita è breve

E in fondo, sono ancora una bambina

Occhi allegri, grandi e selvaggi

Non riesco a perdere la speranza, ciò che resta del mio cuore è ancora d’oro

E so che sono ancora scoppiata

Ma non lo siamo tutti, amore mio?

Caro, le nostre cicatrici fanno chi siamo, chi siamo

Quindi, quando i venti stanno ululando forte

E tu pensi che non puoi continuare, teniti stretto, tesoro

Troverai un arcobaleno, arcobaleno, baby

Fidati di me, so che la vita è spaventosa

Ma basta mettere quei colori, ragazza

Vieni e dammi retta, stasera

Devi imparare a lasciarti andare, a mettere il passato dietro di te

Fidati di me, lo so, i fantasmi cercheranno di trovarti

Ma basta mettere quei colori, ragazza

Vieni a dipingere il mondo con me stanotte

Notte, notte, notte, notte, notte

Ho trovato un arcobaleno, arcobaleno, baby

Fidati di me, so che la vita è spaventosa

Ma basta mettere quei colori, ragazza

Devi imparare a lasciare andare, mettere il passato dietro di te

Fidati di me, lo so, i fantasmi cercheranno di trovarti

Ma basta mettere quei colori, ragazza

Vieni a dipingere il mondo con me stasera

Oh, metti quei colori, ragazza

Vieni a dipingere il mondo con me stasera

Vieni a dipingere il mondo con me stasera.

Rainbow di Kesha: il video ufficiale