Really don’t like u di Tove Lo e Kylie Minogue: testo, traduzione e video

Really don’t like u di Tove Lo e Kylie Minogue è l’undicesima traccia del quarto album di Sunshine Kitty. Di cosa parla la canzone? “Riguarda la sensazione che provi quando sei a una festa e il tuo ex entra con la loro nuova ragazza o ragazzo – ha spiegato Tove Lo – e metti tutto il tuo odio su questa nuova persona che non ha nulla a che fare con questa storia. Puoi ballare, ma dentro hai un po’ di malinconia…”. Ecco testo, traduzione e video ufficiale del brano.

Really don’t like u di Tove Lo e Kylie Minogue: il testo

[Verse 1: Tove Lo]

Scanning you up and down

See you got curves in all the places that count

Only you in the crowd

He’s looking at you and he looks happier now

[Pre-Chorus: Tove Lo]

Why, why, why

Why did I go to this party?

Thought I was done feeling sorry

Knew he’d be here with somebody

Why did it have to be you?

[Chorus: Tove Lo & Kylie Minogue, Kylie Minogue]

I know I’ve got no right to

I know I’ve got no right to

Really, I just don’t like you

Look prettier than I do tonight

You make it hard to have a good time

Time, time, time (Yeah, yeah)

I know I’ve got no right to

I know I’ve got no right to

Really, I just don’t like you

Look prettier than I do tonight

You make it hard to have a good time

Time, time, time

[Verse 2: Kylie Minogue]

None of it is your fault

And when I hate on you, I’m breaking the code

But you got him, I don’t, I don’t

Hard to be fair to you when I got my heart broke

[Pre-Chorus: Tove Lo & Kylie Minogue]

Why, why, why

Why did I go to this party?

Thought I was done feeling sorry

Knew he’d be here with somebody

Why did it have to be you?

[Chorus: Tove Lo & Kylie Minogue, Kylie Minogue]

I know I’ve got no right to

I know I’ve got no right to

Really, I just don’t like you

Look prettier than I do tonight

You make it hard to have a good time

Time, time, time (Yeah, yeah)

I know I’ve got no right to

I know I’ve got no right to

Really, I just don’t like you

Look prettier than I do tonight

You make it hard to have a good time

Time, time, time

[Bridge: Tove Lo]

But I’m gonna try

Till my eyes and these drinks run dry

Till I, I don’t feel anything

Oh why, why did I go to this party?

Why did it have to be you?

[Chorus: Tove Lo & Kylie Minogue, Tove Lo & Kylie Minogue]

I know I’ve got no right to (I know)

I know I’ve got no right to (I know)

Really I just don’t like you

Look prettier than I do tonight (Yeah)

You make it hard to have a good time

Time, time, time (Time, yeah)

I know I’ve got no right to (Oh)

I know I’ve got no right to (I know)

Really I just don’t like you

Look prettier than I do tonight

You make it hard to have a good time

Time, time, time

[Outro: Kylie Minogue]

Wish it wasn’t real, girl

You know how I feel, mmm

Wish it wasn’t real, girl

But you know how I feel.

Really don’t like u di Tove Lo e Kylie Minogue: la traduzione

Ti scansiono dall’alto al basso

Vedi che hai curve in tutti i posti che contano

Solo tu in mezzo alla folla

Ti sta guardando e ora sembra più felice

Perché perché perché

Perché sono andato a questa festa?

Mi è sembrato dispiaciuto

Sapevo che sarebbe stato qui con qualcuno

Perché dovevi essere tu?

So di non averne diritto

So di non averne diritto

Davvero, non mi piaci

Sembra più carina di me stasera

Ti rende difficile divertirti

Tempo, tempo, tempo (Sì, sì)

So di non averne diritto

So di non averne diritto

Davvero, non mi piaci

Sembra più carina di me stasera

Ti rende difficile divertirti

Tempo, tempo, tempo

Niente di tutto questo è colpa tua

E quando ti odio, sto infrangendo il codice

Ma tu l’hai preso, io no, io no

Difficile essere sincero con te quando ho il cuore spezzato

Perché perché perché

Perché sono andato a questa festa?

Mi è sembrato dispiaciuto

Sapevo che sarebbe stato qui con qualcuno

Perché dovevi esserci tu?

So di non averne diritto

So di non averne diritto

Davvero, non mi piaci

Sembra più carina di me stasera

Ti rende difficile divertirti

Tempo, tempo, tempo (Sì, sì)

So di non averne diritto

So di non averne diritto

Davvero, non mi piaci

Sembra più carina di me stasera

Ti rende difficile divertirti

Tempo, tempo, tempo

Ma ci proverò

Fino a quando gli occhi e queste bevande si asciugheranno

Fino a quando non sentirò niente

Oh perché, perché sono andata a questa festa?

Perché dovevi esserci tu?

So di non averne diritto

So di non averne diritto

Davvero, non mi piaci

Sembra più carina di me stasera

Ti rende difficile divertirti

Tempo, tempo, tempo (Sì, sì)

So di non averne diritto

So di non averne diritto

Davvero, non mi piaci

Sembra più carina di me stasera

Ti rende difficile divertirti

Tempo, tempo, tempo

Vorrei che non fosse reale, ragazza

Sai come mi sento, mmm

Vorrei che non fosse reale, ragazza

Ma sai come mi sento.

Really don’t like u di Tove Lo e Kylie Minogue: il video

