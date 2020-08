Ricominciare ancora di Arisa: testo e video ufficiale

Ricominciare ancora di Arisa è stato pubblicato il 4 agosto scorso. “Durante il lockdown ho maturato la decisione di mettermi in proprio e autoprodurmi – ha rivelato la bravissima artista -. Pipshow, che pubblica questo singolo, è la mia etichetta. A volte capita di fare la comparsa nella propria vita e di dovere aspettare i tempi degli altri. Ed è per questo che in questo brano canto proprio che il miracolo possiamo essere noi: dobbiamo rimboccarci le maniche e fare qualcosa di diverso rispetto a come vivevamo prima”. Ora Rosalba Pippa sogna di tornare a Sanremo con un brano della sua casa di produzione discografica. Ecco testo e video ufficiale del brano.

Ricominciare ancora di Arisa: il testo

Troppe luci

poche stelle

In un cielo di domande

La sfortuna

l’ostinazione

di avere un cuore grande

Siamo marinai

Siamo degli eroi

Siamo dei satelliti

Di un pianeta dimenticato

Siamo storie incredibili

dei bambini dalla strada

gridano che è primavera

tu che nonostante tutto

hai voglia

di ricominciare ancora

E saremo noi il miracolo

che nessuno si aspettava

goccia dopo goccia oceano

Una lacrima che cura

Ricorderai

questo momento

non siamo stati mai così vivi

e saremo noi il miracolo

Che nessuno si aspettava

Ti ricordi quei palazzi

Quando eravamo piccoli?

Ci sembravano dei mostri

La paura fa così

Nei tuoi occhi meraviglia

come fosse il primo amore

tu che nonostante tutto

hai voglia

di ricominciare ancora

E saremo noi il miracolo

che nessuno si aspettava

goccia dopo goccia oceano

Una lacrima che cura

Ricorderai

questo momento

non siamo stati mai così vivi

e saremo noi il miracolo

Che nessuno si aspettava

Noi non ci stanchiamo mai

di fallire ancora

per fallire meglio e poi

Ricominciare ancora

E saremo noi il miracolo

che nessuno si aspettava

goccia dopo goccia oceano

Una lacrima che cura

Ricorderai

questo momento

non siamo stati mai così vivi

e saremo noi il miracolo

Che nessuno si aspettava.

Ricominciare ancora di Arisa: il video ufficiale