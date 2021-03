Rollala è il nuovo singolo di Noseal, Kevin Haze, Jade C feat. Vacca: testo e video ufficiale

Rollala è il nuovo singolo di Noseal, Kevin Haze, Jade C feat. Vacca. La produzione è di Picastro. L’ex concorrente del famoso e popolare talent show di Canale 5, Amici di Maria De Filippi 7, Antonino Lombardo, torna dunque sulle scene musicali con un tema di estrema attualità che divide sempre in due l’opinione pubblica. Subito dopo il salto troverete in anteprima il testo e il video ufficiale del nuovo brano di Noseal, che è disponibile su Spotify, iTunes, Music e YouTube.

Rollala è il nuovo singolo di Noseal, Kevin Haze, Jade C feat. Vacca: il testo

Rollala, rollala, rollala

Rollala, rollala, rollala

Rollala, rollala, rollala

Rollala, rollala, rollala

Ho sentito una voce che urlava

Papito, papito, papito

Io spingevo le mi sussurrava

Maldito, maldito, maldito

Mueve el bam bam esta mamacita

Vuoi che usciamo si ma portati un amica

Ho girato sei paff ed è già finita

Cosa vuoi che dica, non c’è più la weeda

Madre mia perdoname

Sto a 3 metri ma è lo stesso cielo

Questo stato no legalité

Ma fai finta fuori sia sereno

Baila baila asi me gusta

Faccio casino ma dentro casa

Mi chiedete come butta

Tiene un minuto para romper la cama

Rollala, rollala, rollala

Rollala, rollala, rollala

Rollala, rollala, rollala

Rollala, rollala, rollala

Meno di G neanche la giro, base foglio la biro,

Vogliono un braccio se gli dai un dito, chiedilo a Vito chiedilo a Ciro,

Questo qui parla di erba che non fuma di Kili che ha visto su ig di qualcuno,

In giro sanno tutti che sei nessuno,

Sempre preferito l’arrosto al tuo fumo,

Mai preso nulla da te, canestro si ma da tre, canne più grosse di Che.

Due tiri coma, l’erba da Kingston gli estratti da Barcellona.

Cerchi consigli puoi chiedere a me bro mica a quel coglione di Ebro.

La faccio la giro la passo poi a Sami poi a Rocky poi Penny poi Edo

Rollala, rollala, rollala

Rollala, rollala, rollala

Rollala, rollala, rollala

Rollala, rollala, rollala

Aora mueve el cu cu cu

Voglio fare i din din din

Qui nessuno fuma ma c’è puzza di weed

Passami lo splift qualche tiro e sto chill

Quiero una princesa Made in Medellín

Per fumare chif dopo ciaf selavií

Chiedo me la dai si la do do re mi

Ma qualcosa non va… maaah lebelisc

Vibra la chapa mami mamacita

Se sei da sola chiama una tua amica

Se sei fidanzata è un bel ménage a 3

Che bella sta cima che dios la bendiga

Dice que soy loco pero soy su papi

En la cama batto forte viene uno tsunami

Non mi frega ne chi sei ne come ti chiami

Ahora mueve el culo que me gusta mami

Rollala, rollala, rollala

Rollala, rollala, rollala

Rollala, rollala, rollala

Rollala, rollala, rollala.

INTERVISTA A NOSEAL SU CARRIERA, VITA PRIVATA E BIOGRAFIA

Rollala è il nuovo singolo di Noseal, Kevin Haze, Jade C feat. Vacca: il video ufficiale