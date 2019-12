Sale di Benji e Fede feat- Shari: testo e video ufficiale

Sale di Benji e Fede feat- Shari è il nuovo singolo del duo musicale italiano estratto da Good vibes: Ecco testo e video ufficiale della canzone.

Benji e Fede – Foto: Facebook

Sale di Benji e Fede feat- Shari: il testo

Come i fiori finti non profumano (non profumano)

Tutte le frasi che mi dici sono inutili

Le chiamate in piena notte, cosa sai di me?

Dai dimmelo tu, cosa sai di te

Di quando sei tornata senza scuse, ho aperto, eri fuori

Senti che casino sembra New York (sembra New York)

C’è solo gente strana che balla a caso

Sapranno di noi, sapranno di me, sapranno di te

Sale, l’ansia così in fretta

Andiamo via da qua

Sale il mio cuore in gola

Così non vedo più

Sale l’aria di questa festa

Quasi mi diverto, sì

Sale la voglia, la voglia di non vederti più

Come gli aerei ti sembrano stelle nel cielo

E solo un sorriso se è nato, non è felicità

Non è altro che una goccia di pioggia, non è una lacrima

Nient’altro che un bacio rubato non era amore

Sale, l’ansia così in fretta

Andiamo via da qua

Sale il mio cuore in gola

Così non vedo più

Sale l’aria di questa festa

Quasi mi diverto, sì

Sale la voglia, la voglia di non vederti più

Sale la voglia di non vederti più

Lo sai che se parti per New York

Poi rimani

Chissà se mi cercherai per la città

Lo sai puoi andarci al Central Park

Già domani

Chissà se mi chiamerai anche da là

Sale, l’ansia così in fretta

Andiamo via da qua

Sale il mio cuore in gola

Così non vedo più (non vedo più)

Sale l’aria di questa festa

Quasi mi diverto

Sale la voglia, la voglia di non vederti più

Sale la voglia, la voglia di non vederti più

Sale la voglia di non vederti più.

Sale di Benji e Fede feat- Shari: il video ufficiale