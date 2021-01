Salvami è il nuovo singolo di GionnyScandal: testo e video

Salvami è il nuovo singolo di GionnyScandal. Per lui si tratta, sostanzialmente, di un ritorno alle origini. “Ora finalmente quando sono in studio sono felice della musica – ha detto GionnyScandal – che sto facendo, non che prima non lo fossi, ma la mia vera identità è sempre stata questa. Forse il mercato non sarà dalla mia parte in quanto questo genere non è più mainstream da 10 anni ormai ma ho deciso che preferisco stare bene mentalmente con me stesso e fare quello che prima di tutto amo di più. Mi mancava suonare la chitarra distorta, mi mancava scrivere senza filtri, anche se non di moda, GionnyScandal, quello vero, è questo”. Ecco testo e video della canzone.

Salvami è il nuovo singolo di GionnyScandal: il testo

Salvami

Da me stesso e scusami

Se ti ho detto cose che

Sotto effetto non direi mai.

Hai lasciato le Converse qui da me e

Non so se te

Tornerai a riprenderle

Quando sono ubriaco ti amo di più e

Anche te e

Non vorrei più smettere.

Ma sento il cuore in gola

E ogni mezz’ora è una paranoia

Ho l’ansia che mi divora per ogni cosa

Ti dico di andar?, tu resti ancora.

Salvami

Da me stesso ? scusami

Se ti ho detto cose che

Sotto effetto non direi mai

E spogliati

Smetti di urlare e scopami

Come se non fossi qui

In questo freddo venerdì.

Ti ho detto cose che fanno male

Solamente perché soffrivo, ok

Caz*o, credi che sia normale

Piango senza motivo, ok

Ero solo quando non c’eri, e sono solo anche adesso

E allora scopo con me stesso, dove sei

Non uscire la sera e stare a casa di sabato

Ho detto che mi fai schifo e sì, lo so, forse esagero

E anche oggi ho il coltello, ma dalla parte del panico

Ma è tutto ok.

Ma sento il cuore in gola

E ogni mezz’ora è una paranoia

Ho l’ansia che mi divora per ogni cosa

Ti dico di andare, tu resti ancora.

Salvami

Da me stesso e scusami

Se ti ho detto cose che

Sotto effetto non direi mai

E spogliati

Smetti di urlare e scopami

Come se non fossi qui

In questo freddo venerdì.

Salvami

Da me stesso e scusami

Se ti ho detto cose che

Sotto effetto non direi mai

E spogliati

Smetti di urlare e scopami

Come se non fossi qui

In questo freddo venerdì.

Salvami

Da me stesso e scusami

Se ti ho detto cose che

Sotto effetto non direi mai

E spogliati

Smetti di urlare e scopami

Come se non fossi qui

In questo freddo venerdì.

Salvami

In questo freddo venerdì.

Salvami è il nuovo singolo di GionnyScandal: il video