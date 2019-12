Samurai di Raf feat. D’Art: testo e audio

Samurai di Raf feat. D’Art è disponibile negli store digitali e sulle piattaforme streaming dal 26 novembre scorso. Il testo parla di come sia difficile affrontare la vita e di come ci si trovi quotidianamente a fronteggiare le difficoltà. “Samurai nasce da uno spunto musicale che mi ha fatto ascoltare un mio collaboratore – ha detto Raf -, bassista degli Apres La Classe, Valerio Bruno, in arte Combass che io poi ho sviluppato, mentre per il testo io e Samuele ci siamo ispirati a The Lone Wolf, un telefilm degli anni ’90 che parla di un samurai che non era al servizio di nessun padrone e girava insieme a suo figlio e affrontavano insieme una serie di vicissitudini, sempre a favore di ciò che ritenevano giusto”.

L’idea del duetto tra padre e figlio è stata di Raf come ha dichiarato Samuele Riefoli: “Quando mio padre mi ha proposto di collaborare con lui e scrivere con lui questo brano per me è stata la realizzazione di un sogno. Passare del tempo con lui, scrivere il testo e lavorare sulle melodie e sulla realizzazione di questo progetto è stato entusiasmante. Lui sarebbe stato un idolo per me anche se non fosse mio padre, è uno dei pochissimi cantanti pop italiani che ascolto, per il resto ascolto musica hip-hop, trap americana e qualcosa di nostrano. Essere tenuto a battesimo da lui in questo esordio nel mondo della musica e avere la sua stima è il regalo più grande”.

Samurai di Raf feat. D’Art: il testo

Oggi non piove ma ho nuotato tutto il giorno

per avere quel che voglio

per avere quel che sogno

manca poco ma tu invece manchi tanto

mi serve qualcuno accanto

che mi regga in piedi quando ne ho bisogno

perché ho voglio di spaccare e di lasciare il segno

ma tu non l’hai fatto mai, non l’hai fatto mai

no, non l’hai fatto mai

luna piena ma stasera resto sveglio ad allenarmi fino a mattina

fino all’ultimo saluto, ultima preghiera

vedo il suo sorriso finto fatto di cera

perché in fondo ciò che c’era non c’era

ho il cuore di ghiaccio

e tengo stretto la Catana

un samurai eternamente in viaggio.

Ovunque sei

c’è qualcosa che ci unisce e non ci lascia mai

vinceremo insieme ostacoli e distanze

veramente non sarai mai solo mai

se soffia forte

apri le tue ali al vento perché non avrai

dalla vita solo facili risposte

siamo tutti samurai lottiamo lo sai no

oh no.

Io non so più quello che voglio

questo mondo gira intorno al portafoglio

ma non valgono più niente questi fogli

vorrei solo realizzare tutti questi sogni

vorrei vivere con te su un’isola deserta

una di quelle che non è ancora stata scoperta

ma tu non verresti mai, non verresti mai

no non verresti mai

faccio cosa, faccio stop

faccio play ma tu chi sei

che cosa vuoi

di dove sei, non ti conosco

oppure non ti riconosco più.

Ovunque sei

c’è qualcosa che ci unisce e non ci lascia mai

vinceremo insieme ostacoli e distanze

veramente non sarai mai solo mai

da solo mai

se soffia forte

apri le tue ali al vento perché non avrai

dalla vita solo facili risposte

siamo tutti samurai lottiamo lo sai noi

se soffia forte

segui il vento che ti fa vibrare l’anima

se i ricordi sono immagini distorte

siamo tutti samurai lottiamo lo sai no

oh no.

Samurai di Raf feat. D’Art: l’audio