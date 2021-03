Sanremo 2021, Dieci di Annalisa: testo e video ufficiale

Sanremo 2021 debutta con Dieci di Annalisa in prima posizione nella prima classifica provvisoria dei big in gara. L’ex concorrente del talent show di Canale 5, Amici di Maria De Filippi, è tornata in gara per la quinta volta tra i Big con un brano che definisce “Una dichiarazione d’amore per la musica”. Ecco testo e video ufficiale del brano.

Annalisa – Foto: Facebook

Sanremo 2021, Dieci di Annalisa: il testo

Cos’è che ti ho promesso

Non so

Non mi ricordo adesso

Me lo dici cos’hai

Siamo dentro i ghiacciai

Dieci giorni in una notte

Dieci bocche sul mio cocktail

Se è più facile scrivimi

Che hai bisogno di quello che hai perso

E va bene una volta su cento

Se ci pensi precipiti

Non ho tempo deciditi

A fine lavoro ti penso

Ho cenato col vino sul letto

E non deve andare così

Non fanno l’amore nei film

E forse non ritorno in me

Ma niente panico

Guarda come piove forte

Questo sabato

Perché l’ultima volta è sacra

Fa freddo tornare a casa

Ma non è così amara

Questa notte si impara

E sta piovendo

E sono fuori da

Fuori da me

E questa casa non ha

Niente di

Niente di te

Ma l’ultima volta è sacra

L’ultimo bacio in strada

Tu scrivimi tra un’ora

Serviranno ancora

Dieci ultime volte

Dieci

Dieci ultime volte

Vestiti fuori posto

Addormentati in un parcheggio

Baci francesi delivery

Le scenate nell’appartamento

Merito caffè latte corretto

E mi piace se esageri

Non ho tempo deciditi

Io però non ti aspetto

Mi ricordi di un libro che ho letto

E non deve andare così

Non fanno l’amore nei film

E forse non ritorno in me

Ma niente panico

Guarda come piove forte

Questo sabato

Perché l’ultima volta è sacra

Fa freddo tornare a casa

Ma non è così amara

Questa notte si impara

E sta piovendo

E sono fuori da

Fuori da me

E questa casa non ha

Niente di

Niente di te

Ma l’ultima volta è sacra

L’ultimo bacio in strada

Tu scrivimi tra un’ora

Serviranno ancora

Dieci ultime volte

Tra un’ora…

Forse non te l’ho mai detto

Forse lo sai già

Che ho bisogno di quello che ho perso

Di quella volta su cento

Non ritorno in me

Ma niente panico

Guarda come piove forte

Questo sabato

Perché l’ultima volta è sacra

Fa freddo tornare a casa

Ma non è così amara

Questa notte si impara

E sta piovendo

E sono fuori da

Fuori da me

E questa casa non ha

Niente di

Niente di te

Ma l’ultima volta è sacra

L’ultimo bacio in strada

Tu scrivimi tra un’ora

Serviranno ancora

Dieci ultime volte

Dieci

Dieci ultime volte

Dieci.

Sanremo 2021, Dieci di Annalisa: il video ufficiale