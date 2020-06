Saved my life di Sia: testo, traduzione e video ufficiale della canzone

Saved my life di Sia è uscito a sorpresa durante la pandemia da Covid-19 con un fine benefico. Tutti i proventi della canzone andranno ad Americares e Core Response. Ecco testo, traduzione e video ufficiale della canzone.

Saved my life di Sia: il testo

Saved my life di Sia: la traduzione

[Verse 1]Boom, boom, boomBeats my heart, heart, heartBaby, boom, boom, boomIn the dark, dark, darkBaby boom,?boom,?boomFall apart, part,?partBaby, boom, boom, boomFrom the start,?start, start [Pre-Chorus1]But I’ve been waiting for youI’ve been waiting for youI’ve been waiting for youI’ve been waiting for youI’ve been waiting for youI’ve been waiting for youI’ve been waiting for you [Chorus2]Yeah I’ve been waiting for youWell someone must have sent you here to save my lifeSomeone must have sent you to save me tonightI know that in darkness I have found my lightI know that in darkness I’ve been given sightIn your loving arms I feel delightIn your loving arms I’ll be alrightSomeone must have sent you to save me tonightSomeone must have sent you here to save my life [Post-Chorus3]Save my life, save my lifeSave my life, save my lifeSave my life, save my lifeSave my life, save my life [Verse 2]High, high, highWe take flight, flight, flightBaby high, high, highTouch the sky, sky, skyBaby high, high, highDiamond nights, nights, nightsBaby, high, high, highCause love don’t lie, lie, lie [Pre-Chorus1]I’ve been waiting for youI’ve been waiting for youI’ve been waiting for youI’ve been waiting for youI’ve been waiting for youI’ve been waiting for youI’ve been waiting for you [Chorus2]Yeah I’ve been waiting for youWell someone must have sent you here to save my lifeSomeone must have sent you to save me tonightI know that in darkness I have found my lightI know that in darkness I’ve been given sightIn your loving arms I feel delightIn your loving arms I’ll be alrightSomeone must have sent you to save me tonightSomeone must have sent you here to save my life [Post-Chorus3]Save my life, save my lifeSave my life, save my lifeSave my life, save my life [Outro7]Save my life, save my lifeSave my life, save my life (Someone must have sent you here to..)Save my life, save my lifeSave my life, save my lifeYou saved my life.

Boom Boom boom

Batte il mio cuore, cuore, cuore

Baby, boom, boom, boom

Nel buio, buio, buio

Baby boom, boom, boom

Cade a pezzi, a pezzi, a pezzi

Baby, boom, boom, boom

Dall’inizio, inizio, inizio

Ma ti stavo aspettando

Ti stavo aspettando

Ti stavo aspettando

Ti stavo aspettando

Ti stavo aspettando

Ti stavo aspettando

Ti stavo aspettando

Sì, ti stavo aspettando

Beh, qualcuno deve averti mandato qui per salvarmi la vita

Qualcuno deve averti inviato per salvarmi stanotte

So che nell’oscurità ho trovato la mia luce

So che nell’oscurità mi è stata data la vista

Tra le tue braccia amorevoli provo piacere

Tra le tue braccia amorevoli starò bene

Qualcuno deve averti inviato per salvarmi stanotte

Qualcuno deve averti mandato qui per salvarmi la vita

Salva la mia vita, salva la mia vita

Salva la mia vita, salva la mia vita

Salva la mia vita, salva la mia vita

Salva la mia vita, salva la mia vita

Alto, alto, alto

Prendiamo il volo, il volo, il volo

Baby alto, alto, alto

Tocca il cielo, il cielo, il cielo

Baby alto, alto, alto

Notti diamante, notti, notti

Baby, alto, alto, alto

Perché l’amore non mente, mente, mente

Ti stavo aspettando

Ti stavo aspettando

Ti stavo aspettando

Ti stavo aspettando

Ti stavo aspettando

Ti stavo aspettando

Ti stavo aspettando

Sì, ti stavo aspettando

Beh, qualcuno deve averti mandato qui per salvarmi la vita

Qualcuno deve averti inviato per salvarmi stanotte

So che nell’oscurità ho trovato la mia luce

So che nell’oscurità mi è stata data la vista

Tra le tue braccia amorevoli provo piacere

Tra le tue braccia amorevoli starò bene

Qualcuno deve averti inviato per salvarmi stanotte

Qualcuno deve averti mandato qui per salvarmi la vita

Salva la mia vita, salva la mia vita

Salva la mia vita, salva la mia vita

Salva la mia vita, salva la mia vita

Salva la mia vita, salva la mia vita

Salva la mia vita, salva la mia vita (qualcuno deve averti inviato qui a ..)

Salvare la mia vita, salvare la mia vita

Salva la mia vita, salva la mia vita

Mi hai salvato la vita.

Saved my life di Sia: il video ufficiale