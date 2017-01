Scorza di mulo, Vinicio Capossela: testo e video ufficiale

Scorza di mulo è il nuovo singolo di Vinicio Capossela, tratto dall’album recente Canzoni della cupa. Il video ufficiale è disponibile su YouTube dal 17 gennaio 2017.

Ecco come il cantautore ha descritto il suo nuovo video: “Questo piccolo film è stato girato in maniera avventurosa e anche un po’ miracolosa da Chico De Luigi nel “Santuario de Los Burros“, provincia di Cordoba, in Andalucia. Il mulattiere accompagna l’animale. Cammina il mondo con asini e muli, senza cavalcarli. Sono cavalieri della fatica e del carico, per questo hanno scorza di mulo. Camminano il bordo dell’ombra, e girano la terra mentre gli altri dormono. I mulattieri sono estinti, come gli asini. Sono spettri che ci abitano dentro, camminano frontiere interiori, come gli animali che ci accompagnano in sogno. In questo film i protagonisti sono loro, gli asini, e la memoria dei mulattieri”.

A febbraio 2017 partirà il tour di Capossela, che lo vedrà esibirsi nei teatri di tutta Italia. Per la prima volta, in questa occasione, porterà sul palco la seconda parte dell’album Canzoni della Cupa e altri brani.

Scorza di mulo, Vinicio Capossela: il testo

Per caricare, legna sul mulo

per bestemmiare, l’asino e la paglia

per scappare, zoccoli e cavallo

Il mulo bestemmiato ha il pelo più lucido

il nervo del bastone, gli rinfresca la schiena

il mulo malavaso raddrizza la casa

Legna sulla varda, scorza di mulo

avanzan nella notte, nera di carbone

ladri di bosco, sulla costa a monte

cuciono la terra con l’ago dello zoccolo

Due fili intrecciati, tengono più di uno

due vite messe assieme, reggono alla frana

per quanto è scura è la notte

alla paglia deve tornare il mulo

Uhhh… Uhhh…

Consiglio di volpi, schiamazzo di galline

piove con il sole, il diavolo fa l’amore

lo fa con la sua donna, che lo tiene per le corna

Degli uccelli della notte non valgono le penne

il volo di cuccuvascia è il volo del presagio

i guai sono infiniti e quando è l’ora muori

Il tesoro di San Zaccarìa nessuno l’ha trovato

di notte va cercato, ma poi si prende l’anima

il sentiero della Cùpa

l’ha costruito il diavolo in una notte sola

Capriccio di donna, raglio di mulo

il cane morde addosso a quello più stracciato

l’acqua piove sempre dove è più bagnato

Caricati un fiume in varda e catene

dormigli nel letto, svuotalo nel seno

il toro d’acqua non dice,

quando ti annega con la piena

L’acqua più stretta è quella più profonda

la larga di fianchi, lo zoccolo la guada

allungati la strada, e tornatene a casa!

Uhhh… Uhhh!

Per caricare, legna sul mulo

per bestemmiare, l’asino e la paglia

per scappare, zoccoli e cavallo

L’asino sa sempre, la più corta via di casa

la coda cancella i passi, dall’ombra della strada

l’asino si sferra quando muore.

Scorza di mulo, Vinicio Capossela: il video