Scusa degli Ex-Otago: testo e video ufficiale

Scusa degli Ex-Otago è in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali dal 6 dicembre scorso. Il brano è stato prodotto da Fabio Gargiulo. Brano perfetto per accompagnare un viaggio in macchina mentre ci si lascia andare alle riflessioni, quando ci si prende un po’ di tempo per decomprimere e lasciar raffreddare le piccole tensioni quotidiane. Per lasciare libero un piccolo spazio tra cuore e orgoglio, e tornare così a sentire un vuoto da riempire. Ecco testo e video ufficiale del brano.

Scusa degli Ex-Otago: il testo

Scusa

dimmi cosa c’è non lo so

dimmi perché lo sguardo no

dico davvero

Scusa

non dirmi che sei gelosa

oppure forse un’altra cosa

che hai stasera

niente, manco rispondi

Sai com’è

io me ne vado

rimango solo per un po’

sai che c’è?

Mi prendo un treno

fino a Milano

poi mangio qualcosa

dolce o salato

provo a chiamarti

dà sempre occupato

allora mi perdo in un finestrino

Scusa

se non ho pulito casa

ma non ti dico che giornata

non ho avuto un attimo di tregua

scusa

pensavo fossi complice

che mi facessi ridere

forse mi sbaglio

forse sono solo stanco

Sai com’è

io me ne vado

rimango solo per un po’

sai che c’è?

mi prendo un treno

fino a Milano

poi mangio qualcosa

dolce o salato

poi provo a chiamarti

dà sempre occupato

allora mi perdo in un finestrino

Il sole scende

sulla nostra pelle

infreddolita ancora nuda

bevi qualcosa

tra le lenzuola

nessuno mai ci troverà

Sapevi che sui treni regionali

mancano le prese elettriche

lo sai cosa succede se mi chiami

risponde la segreteria

Nessuno mai

nessuno mai

nessuno mai ci troverà.

Scusa degli Ex-Otago: il video ufficiale