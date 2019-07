Senorita di Shawn Mendes e Camila Cabello: testo, traduzione e video

Senorita di Shawn Mendes e Camila Cabello è disponibile nei negozi fisici e negli store digitali da venerdì 21 giugno 2019. Ecco testo, traduzione e video del brano.

Senorita di Shawn Mendes e Camila Cabello: il testo

[Chorus: Camila Cabello]

I love it when you call me señorita

I wish I could pretend I didn’t need ya

But every touch is ooh-la-la-la

It’s true, la-la-la

Ooh, I should be runnin’

Ooh, you keep me coming for ya

[Verse 1: Shawn Mendes]

Land in Miami

The air was hot from summer rain

Sweat drippin’ off me

Before I even knew her name, la-la-la

It felt like ooh-la-la-la, yeah, no

Sapphire and moonlight, we danced for hours in the sand

Tequila sunrise, her body fit right in my hands, la-la-la

It felt like ooh-la-la-la, yeah

[Chorus: Camila Cabello & Shawn Mendes, Camila Cabello]

I love it when you call me señorita

I wish I could pretend I didn’t need ya

But every touch is ooh-la-la-la

It’s true, la-la-la

Ooh, I should be runnin’

Ooh, you know I love it when you call me señorita

I wish it wasn’t so damn hard to leave ya

But every touch is ooh-la-la-la

It’s true, la-la-la

Ooh, I should be runnin’

Ooh, you keep me coming for ya

[Verse 2: Camila Cabello & Shawn Mendes]

Locked in the hotel

There’s just some things that never change

You say we’re just friends

But friends don’t know the way you taste, la-la-la

‘Cause you know it’s been a long time coming

Don’t ya let me fall, oh

Ooh, when your lips undress me, hooked on your tongue

Ooh, love, your kiss is deadly, don’t stop

[Chorus: Camila Cabello & Shawn Mendes, Camila Cabello]

I love it when you call me señorita

I wish I could pretend I didn’t need ya

But every touch is ooh-la-la-la

It’s true, la-la-la

Ooh, I should be runnin’

Ooh, you know I love it when you call me señorita

I wish it wasn’t so damn hard to leave ya

But every touch is ooh-la-la-la

It’s true, la-la-la

Ooh, I should be runnin’

Ooh, you keep me coming for ya

[Outro: Both, Shawn Mendes & Camila Cabello]

All along I’ve been coming for ya (For you)

And I hope it means something to you

Call my name, I’ll be coming for ya (Coming for you)

Coming for ya (Coming for you)

For ya

For ya (Oh, she loves it when I come)

For ya

Ooh, I should be runnin’

Ooh, you keep me coming for ya.

Senorita di Shawn Mendes e Camila Cabello: la traduzione

Mi piace quando mi chiami señorita

Vorrei poter fingere di non aver bisogno di te

Ma ogni tocco è ooh-la-la-la

È vero, la-la-la

Ooh, dovrei correre

Ooh, continui a farmi venire per te

Atterrato a Miami

L’aria era calda per la pioggia estiva

Il sudore mi cola di dosso

Prima ancora di conoscere il suo nome, la-la-la

Sembrava ooh-la-la-la, sì, no

Zaffiro e chiaro di luna, abbiamo ballato per ore nella sabbia

Alba di tequila, il suo corpo si adatta perfettamente tra le mie mani, la-la-la

Sembrava ooh-la-la-la, si

Mi piace quando mi chiami señorita

Vorrei poter fingere di non aver bisogno di te

Ma ogni tocco è ooh-la-la-la

È vero, la-la-la

Ooh, dovrei correre via

Ooh, lo sai che mi piace quando mi chiami señorita

Vorrei che non fosse così dannatamente difficile lasciarti

Ma ogni tocco è ooh-la-la-la

È vero, la-la-la

Ooh, dovrei essere in corsa

Ooh, continui a farmi venire per te

Chiusi in albergo

Ci sono solo alcune cose che non cambiano mai

Tu dici che siamo solo amici

Ma gli amici non sanno il mondo in cui mi assaggi, la-la-la

Perché sai che è passato molto tempo

Non lasciarmi cadere, oh

Ooh, quando le tue labbra mi spogliano, sono attaccate alla tua lingua

Ooh, amore, il tuo bacio è mortale, non fermarti

Mi piace quando mi chiami señorita

Vorrei poter fingere di non aver bisogno di te

Ma ogni tocco è ooh-la-la-la

È vero, la-la-la

Ooh, dovrei correre via

Ooh, lo sai che mi piace quando mi chiami señorita

Vorrei che non fosse così dannatamente difficile lasciarti

Ma ogni tocco è ooh-la-la-la

È vero, la-la-la

Ooh, dovrei essere in corsa

Ooh, continui a farmi venire per te

Per tutto il tempo sono venuta per te (per te)

E spero che significhi qualcosa per te

Chiama il mio nome, verrò per te (Venendo per te)

Venendo per te (Venendo per te)

Per te

Per te (Oh, lei lo adora quando vengo)

Per te

Ooh, dovrei essere in corsa

Ooh, mi fai venire per te.

Senorita di Shawn Mendes e Camila Cabello: il video

Redazione-iGossip