Senza pagare è il nuovo singolo tratto dal doppio album Comunisti col Rolex di J-Ax e Fedez, con il featuring del rapper, cantante e produttore discografico statunitense T-Pain. Il nuovo brano di J-Ax e Fedez è stato descritto in questi termini: “In Senza pagare si descrive un’aberrazione tutta italiana: hai raggiunto un certo status non quando sei diventato ricco e hai molti soldi ma quando, in virtù della popolarità, nessuno ti chiede di pagare, tutto ti viene offerto e puoi scroccare”. La canzone è stata scritta dai due famosi artisti di Assenzio ed è stato prodotto da Takagi & Ketra. Il video musicale di Senza pagare è stato diretto da Mauro Russo ed è stato girato tra Foggia e Los Angeles in location nazionalpopolari, come il motel lungo la highway americana e i mercati rionali pugliesi, ma anche in contesti più chic e lussuosi come la casa di Paris Hilton. Del video sono cointerpreti Pio e Amedeo, i due comici pugliesi resi popolari dal programma TV di Italia 1, Le Iene.

Senza pagare di J-Ax e Fedez: il testo

Da ragazzini era normale non avere soldi

E prima d’ordinare controllare il portafogli

Guardavamo le vetrine con occhi enormi

Sull’autobus che dal centro ci riportava ai bordi

Tu andavi bene a scuola

Io con la testa in aria ero un asino che vola

Poi sarà il mondo del lavoro che ha mentito alla tua laurea

E ai miei sogni mantenuto la parola ma

Questa sera andiamo in disco

Entriamo con il timbro

La mia ragazza porta due sue amiche single

Con questa boccia ci paghi l’affitto

Scroccare è ancora meglio che esser ricco

Come il crimine, senza regole

Come le ragazze con il grilletto facile

Entriamo senza pagare

Come dei calciatori di serie A

Ci guarda tutto il locale

Ma alla fine nessuno ci toccherà

Come il crimine

Andavamo ancora al nido con mamma e papà appesi ad un fido

E poi la vita che ti sfianca sempre con la faccia stanca

Senza gli abiti di marca con due cuori e un mutuo in banca

E invece adesso l’alcol scorre a fiumi

E solo donne di facili consumi

È un museo dell’ostentazione

Colleziono quadri della situazione

I ricchi all’ingrasso

Le fighe all’ingrosso

Selezione all’ingresso

Ti sembro depresso?

Mai il riscatto sociale

Solo ai ricchi è concesso il lusso di non pagare

Come il crimine, senza regole

Come le ragazze con il grilletto facile

Entriamo senza pagare come dei calciatori di serie A

Ci guarda tutto il locale ma alla fine nessuno ci toccherà

Come il crimine

C’è una macchina scura

Con una luce blu

Sembra quasi la luna

Sia arrivata quaggiù

E bisogna essere un po’ criminali per salvare il mondo

Dalle stelle alla strada

Essere troppo buoni non paga

Come il crimine, senza regole

Come le ragazze con il grilletto facile

Entriamo senza pagare come dei calciatori di serie A

Ci guarda tutto il locale ma alla fine nessuno ci toccherà

Come il crimine.

Senza pagare di J-Ax e Fedez: il video