September di Sting e Zucchero: testo, traduzione e video

September di Sting e Zucchero è il primo singolo estratto dalla versione deluxe di D.O.C., l’ultimo album del famoso bluesman italiano. Il brano è stato scritto da Sting e Zucchero, prodotto da Sting e missato da Robert Orton. September è una canzone che è nata durante la fase più acuta della pandemia di COVID-19, attualmente in corso in tutto il mondo. Nel testo, infatti, sono presenti i riferimenti al lockdown come il titolo, ad esempio, con il mese di settembre che veniva considerato, con molto ottimismo, il mese della rinascita. September è una ballad pop lenta, con una melodia che Sting, nelle dichiarazioni ufficiali, ha definito “molto italiana”. Per questo motivo, l’artista britannico ha scelto di collaborare con Zucchero, suo amico da oltre 30 anni.

September di Sting e Zucchero: il testo

One more sunrise

One more empty sky

Though she’s gone

I will stay

Counting days

‘Til September.

Sorge il sole

Sui miei giorni

E tu sei

Via da qui

Pregherò,

vieni settembre.

Lunghi giorni d’estate

Mi rattristano un po’

Piove dentro di me

Un deserto che so.

Trace her perfume

In my lonely room

Like a dream

Coming down

You’ll come back

Come September.

Ma se ascolto però

Queste voci

Sembra strano lo so

Cade pioggia dal sole.

Verrò

Lo sai

Ovunque tu sarai.

I lie awake

So many thoughts in my head.

E che mai ti dirò

Se tu fossi qui

Io chi mai tradirei

E se fosse così

Prego te e prego Dio

Vieni settembre

Vieni settembre.

September di Sting e Zucchero: la traduzione

Un’altra alba

Un altro cielo vuoto

Anche se se n’è andato

Io resterò

Contando i giorni

Fino a settembre.

Traccia il suo profumo

Nella mia stanza solitaria

Come un sogno

che viene giù

Tornerai

Vieni settembre.

Sono sveglio

Così tanti pensieri nella mia testa.

September di Sting e Zucchero: il video