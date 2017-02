Con te di Sergio Sylvestre: il testo e il video ufficiale

Con te è il brano del vincitore di Amici di Maria De Filippi 15 Sergio Sylvestre che ha portato al Festival di Sanremo 2017, piazzandosi al sesto posto. La canzone è stata scritta da lui stesso insieme con Giorgia e ha anticipato il suo album di debutto intitolato Sergio Sylvestre, pubblicato in Italia il 10 febbraio 2017. Per lui è stato il debutto assoluto sul palco del Teatro Ariston.

Il giorno dopo la sua prima esibizione ha raccontato ai giornalisti in sala stampa: “Quando ho cantato per la prima volta all’Ariston era davvero molto emozionato, però è stata davvero un’esperienza fantastica. Sono ancora emozionatissimo, ringrazio tutti quelli che mi hanno fatto i complimenti. Tra gli artisti che stimo ci sono Otis Redding per quanto riguarda il passato e Giorgia al giorno d’oggi. Giorgia ha una voce bellissima, fa acuti pazzeschi. La sua performance a Sanremo 2017 è stata spettacolare. È la voce più impressionante che abbiamo qui in Italia. Prima della mia esibizione Giorgia mi ha mandato un messaggio – ha sottolineato Sergio Sylvestre -, invitandomi a rimanere calmo dato che sa che sono una persona molto ansiosa. Spero di arrivare un giorno al suo livello e sono felicissimo di poter collaborare con un’artista del suo calibro. Della gara mi importa poco, a me interessa arrivare alla gente. Già essere a Sanremo per me è il massimo. La mia canzone Con te racconta il momento nel quale si capisce che un amore è davvero finito, però non è la solita canzone d’amore”. Ecco il testo e il video ufficiale del singolo del cantante statunitense.

Con te di Sergio Sylvestre: il testo

Così vai via, non lo so se è colpa mia, non c’è poesia

C’è uno spazio vuoto dentro, è casa mia

Solitudine, una malattia che è mia, mia, mia

Con te ho nascosto le mie lacrime

Con te perché adesso ci sta un altro con te

In questo disastro che chiamo il mio mondo

Mentre affondo io penso a te

Che sei per me leggerezza e pagine di noi

Che strappai con le mani, con le mani

Con te ho nascosto le mie lacrime

Con te perché adesso ci sta un altro con te

Ma non importa quello che sento

Resta per me, dentro me

E da questo disastro a pezzi ritorno

E tu non lo sai

Con te ho nascosto le mie lacrime

Con te il mio mondo, il mio mondo

Con te ho nascosto quasi tutto di me

Così vai via, ma eri mia, mia, mia.

Con te di Sergio Sylvestre: il video ufficiale