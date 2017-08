Shake it off di Taylor Swift: testo, traduzione e video

Shake it off di Taylor Swift è uno dei video musicali più visti della storia di YouTube. Il singolo ha anticipato l’uscita dell’album 1989. Siete proprio curiosi di leggere il testo e la traduzione della canzone, e guardare il video del brano? Subito dopo il salto, troverete tutto!

Shake it off di Taylor Swift: il testo

I stay up too late

Got nothing in my brain

That’s what people say

That’s what people say

I go on too many dates

But I can’t make them stay

At least that’s what people say

That’s what people say

But I keep cruising

Can’t stop, won’t stop moving

It’s like I got this music

In my mind, saying it’s gonna be alright

Cause the players gonna play, play, play

And the haters gonna hate, hate, hate

Baby I’m just gonna shake, shake, shake

Shake it off

Heart break is gonna break, break, break

And I think it’s gonna fake, fake, fake

Baby I’m just gonna shake, shake, shake

Shake it off, Shake it off

I never miss a beat

I’m lighting up my feet

And that’s what they don’t see

That’s what they don’t see

I’m dancing on my own

I make the moves as I go

And that’s what they don’t know

That’s what they don’t know

But I keep cruising

Can’t stop, won’t stop moving

It’s like I got this music

In my mind, saying it’s gonna be alright

Cause the players gonna play, play, play

And the haters gonna hate, hate, hate

Baby I’m just gonna shake, shake, shake

Shake it off

Heart break is gonna break, break, break

And I think it’s gonna fake, fake, fake

Baby I’m just gonna shake, shake, shake

Shake it off, Shake it off

Hey, hey, hey

Just think while you been getting down and out about the liars

And the dirty dirty cheats of the world

You could have been getting down to this sick beat

My ex man brought his new girlfriend

She’s like oh my god

But I’m just gonna shake

And to the fella over there with the hella good hair

Won’t you come on over baby we could shake, shake

Cause the players gonna play, play, play

And the haters gonna hate, hate, hate

Baby I’m just gonna shake, shake, shake

Shake it off. Shake it off

Heart break is gonna break, break, break

And I think it’s gonna fake, fake, fake

Baby I’m just gonna shake, shake, shake

Shake it off, Shake it off

Shake it off

Shake it off

Shake it off

Shake it off.

Shake it off di Taylor Swift: la traduzione

[Verse 1]

Rimango sveglia fino a tardi, non ho nulla nel mio cervello

Questo è quello che dice la gente, questo è quello che dice la gente

Ho avuto troppi appuntamenti, ma non riesco a farli rimanere

Almeno questo è quello che dice la gente, questo è quello che dice la gente

[Pre-Chorus]

Ma io continuo a navigare, non posso fermarmi, non mi fermerò

E’ come se avessi questa musica nel mio corpo ed andrà tutto bene

[Chorus]

Perchè i giocatori giocheranno, giocheranno, giocheranno, giocheranno

E gli haters odieranno, odieranno, odieranno, odieranno

Bambino, io semplicemente lo scuoto via, lo scuoto via, scuoto via

Scuoto via, scuoto via

Gli spezza cuore li romperanno, romperanno, romperanno, romperanno

E i falsari faranno cose finte, faranno cose finte, faranno cose finte

Bambino, io semplicemente lo scuoto via, lo scuoto via, scuoto via

Scuoto via, scuoto via

[Verse 2]

Non potrò mai perdere un colpo, io sono un fulmine in piedi

Ed è quello che non si vede, questo è quello che non si vede

Sto ballando per conto mio, farò le mosse come voglio

Ed è quello che non sanno, questo è quello che non sanno

[Pre-Chorus]

Ma io continuo a navigare, non posso fermarmi, non mi fermerò

E’ come se avessi questa musica nel mio corpo ed andrà tutto bene

[Chorus]

Perchè i giocatori giocheranno, giocheranno, giocheranno, giocheranno

E gli haters odieranno, odieranno, odieranno, odieranno

Bambino, io semplicemente lo scuoto via, lo scuoto via, scuoto via

Scuoto via, scuoto via

Gli spezza cuore li romperanno, romperanno, romperanno, romperanno

E i falsari faranno cose finte, faranno cose finte, faranno cose finte

Bambino, io semplicemente lo scuoto via, lo scuoto via, scuoto via

Scuoto via, scuoto via

[Refrain] (x4)

Io, scuoto via, scuoto via

Io, scuoto via, scuoto via

[Interlude]

Ehi, ehi, ehi, pensa soltanto che mentre sei impegnato con i bugiardi e gli sporchi, sporchi traditori nel mondo, avresti potuto interessarti al beat.

[Bridge]

Il mio ex-uomo ha comprato la sua nuova fidanzata

E’ come “Oh mio Dio”, ma io me lo scuoterò via

E per il tizi qua fuori con i capelli fottutamente belli

Non volete venire, possiamo scuotere, scuotere, scuotere

[Chorus]

Perchè i giocatori giocheranno, giocheranno, giocheranno, giocheranno

E gli haters odieranno, odieranno, odieranno, odieranno

Bambino, io semplicemente lo scuoto via, lo scuoto via, scuoto via

Scuoto via, scuoto via

Gli spezza cuore li romperanno, romperanno, romperanno, romperanno

E i falsari faranno cose finte, faranno cose finte, faranno cose finte

Bambino, io semplicemente lo scuoto via, lo scuoto via, scuoto via

Scuoto via, scuoto via

[Refrain] (x4)

Io, scuoto via, scuoto via

Io, scuoto via, scuoto via.

Shake it off di Taylor Swift: il video