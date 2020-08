Smile di Katy Perry: testo, traduzione e video ufficiale della canzone

Smile di Katy Perry anticipa l’omonimo album di inediti in uscita il 14 agosto 2020. In questo brano la celebre, influente e amatissima popstar americana parla della lotta contro i fallimenti e il rifiuto prima di riuscire a rompere quel sorriso. “Ho scritto la traccia del titolo dell’album quando stavo attraversando uno dei periodi più bui della mia vita – ha confessato Katy – e avevo perso il sorriso. L’intero album è il mio viaggio verso la luce con storie di resilienza, speranza e amore”. Ecco testo, traduzione e video ufficiale della canzone.

Smile di Katy Perry: il testo

Smile di Katy Perry: la traduzione

[Chorus1]Yeah, I’m thankfulScratch that, baby, I’m gratefulGotta say it’s really been a whileBut now I?got?back that smile?(Smile)I’m so thankfulScratch that, baby, I’m?gratefulNow you see me shine from a mileFinally got back that smile (Smile) [Verse 1]Every day, Groundhog DayGoin’ through motions felt so fakeNot myself, not my bestFelt like I failed the test [Pre-Chorus2]But every tear has been a lessonRejection can be God’s protectionLong hard road to get that redemptionBut no shortcuts to a blessin’ [Chorus1]Yeah, I’m thankfulScratch that, baby, I’m gratefulGotta say it’s really been a whileBut now I got back that smile (Smile)I’m so thankfulScratch that, baby, I’m gratefulNow you see me shine from a mileFinally got back that smile (Smile) [Verse 2]I’m 2.0, remodeledUsed to be dull, now I sparkleHad a piece of humble pieThat ego check saved my life [Pre-Chorus2]Now I got a smile like Lionel RichieBig and bright, need shades just to see meTryna stay alive just like I’m the Bee Gees (Oh, woah)A Mona Lisa masterpiece [Chorus1]Yeah, I’m thankfulScratch that, baby, I’m gratefulGotta say it’s really been a whileBut now I got back that smile (C’mon, smile)I’m so thankfulScratch that, baby, I’m grateful (So thankful)Now you see me shine from a mileFinally got back that smile (Smile) [Bridge6]I’m so thankful‘Cause I’m finally, ‘cause I’m finallyI’m so thankful‘Cause I’m finally, ‘cause I’m finally (Oh) [Chorus1]Ooh I’m thankfulScratch that, baby, I’m gratefulGotta say it’s really been a whileBut now I got back that smile (Smile)I’m so thankfulScratch that, baby, I’m gratefulNow you see me shine from a mileFinally got back that smile (Smile) [Outro8]I’m soGrateful‘Cause I finally, ‘cause I finallyOh, ohI’m soGrateful‘Cause I finally, ‘cause I finallyOh, oh.

Sì, sono grato

E’ nadata, piccola, te ne sono grato

Devo dire che è passato davvero un po ‘di tempo

Ma ora ho ripreso quel sorriso (Sorriso)

Sono così grato

E’ andata, piccola, te ne sono grato

Ora mi vedi brillare da un miglio

Finalmente è tornato quel sorriso (Sorriso)

Ogni giorno, il giorno della marmotta (che si ripete, sempre uguale, ndr)

Seguire i movimenti sembrava così falso

Non me stesso, non il mio meglio

Mi sembrava di aver fallito il test

Ma ogni lacrima è stata una lezione

Il rifiuto può essere la protezione di Dio

Una lunga strada difficile per ottenere quella redenzione

Ma nessuna scorciatoia per una benedizione

Sì, sono grato

E’ andata, piccola, te ne sono grato

Devo dire che è passato davvero un po ‘di tempo

Ma ora ho ripreso quel sorriso (Sorriso)

Sono così grato

Grattalo, piccola, te ne sono grato

Ora mi vedi brillare da un miglio

Finalmente è tornato quel sorriso (Sorriso)

Sono una versione 2.0, rinnovata

Un tempo ero noiosa, ora luccico

Aveva un pezzo di torta umile

Quel controllo dell’ego mi ha salvato la vita

Ora ho un sorriso come Lionel Richie

Grande e luminoso, hanno bisogno di sfumature solo per vedermi

Sto cercando di rimanere in vita proprio come se fossi i Bee Gees(oh, woah)

Un capolavoro della Gioconda

Sì, sono grato

E’ andata, piccola, te ne sono grato

Devo dire che è passato davvero un po ‘di tempo

Ma ora ho ripreso quel sorriso (Sorriso)

Sono così grato

Grattalo, piccola, te ne sono grato

Ora mi vedi brillare da un miglio

Finalmente è tornato quel sorriso (Sorriso)

Sono così grato

Perché finalmente sono, perché finalmente sono

Sono così grato

Perché sono finalmente, perché sono finalmente (oh)

Sì, sono grato

E’ andata, piccola, te ne sono grato

Devo dire che è passato davvero un po ‘di tempo

Ma ora ho ripreso quel sorriso (Sorriso)

Sono così grato

Grattalo, piccola, te ne sono grato

Ora mi vedi brillare da un miglio

Finalmente è tornato quel sorriso (Sorriso)

sono così

Grata

Perché finalmente, perché finalmente

Oh, oh

sono così

Grata

Perché finalmente, perché finalmente

Oh, oh.

Smile di Katy Perry: il video