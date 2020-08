Snowchild di The Weeknd: testo, traduzione e video ufficiale

Snowchild di The Weeknd è stato presentato in anteprima per una durata di 13 secondi sugli account Twitter e Instagram di Abel il 19 marzo 2020. Ecco testo, traduzione e video ufficiale della canzone.

The Weeknd – Foto: Facebook

Snowchild di The Weeknd: il testo

Snowchild di The Weeknd: la traduzione

[Verse 1]I used to pray when I was sixteenIf I didn’t make it, then I’d probably?make?my wrist bleedNot?to mislead, turn my nightmares into?big dreamsWhole squad mobbin’ even though we only six deepI was singing notes while my niggas played with six keysWalking in the snow before I ever made my wrist freezeI was blowing smoke, had me dizzy like GillespieNiggas had no homes, we were living in the dead streetsYou couldn’t find me like I’m HoffaCover girls jumping out the page like they pop upsSpending all my money on these niggas that I brought upTaking care of families for my brothers when they locked upAnd I had nothing to believe inDouble cup leanin’Couldn’t even breathe andFor that money I was fiendingCali was the mission but now a nigga leaving [Chorus1]Leaving, leaving into the nightNow a nigga leaving, leavingLeaving into the night, oh [Verse 2]She like my futuristic sounds in the new spaceshipFuturistic sex, give her Philip K dickShe never need a man, she what a man needSo I keep on falling for her dailyWe was at Coachella going brazyStack a couple M’s like I was ShadyNow I’m in Tribeca like I’m Jay-ZRockin’ Sorayama like he pay meI just signed a new deal with MercedesGot me movin’ dirty like I’m SwayzeAll my diamonds dancing like they SwayzeAll my diamonds hitting like they Swae LeeJet so big got a business and a coachAlways livin’ on the road, rockin’ Louis à la mode, niggaAnd for that money, I been fiendingCali was the mission, but now a nigga leaving [Chorus1]Leaving, leaving into the nightNow a nigga leaving, leavingLeaving into the night, oh [Bridge3]Twenty mill’ mansion, never lived in itZero edge pool, never dipped in itSuperstar neighbor in my businessPaparazzi tryna catch me slippin’ andGoing on tour is my vacationEvery month another accusationOnly thing I’m phobic of is failingI was never blessed with any patience [Chorus1]So a nigga leaving, leaving, leaving into the nightNow a nigga leaving, leavingLeaving into the night, oh.

Quando avevo sedici anni pregavo

Se non l’avessi fatto, probabilmente mi sarebbe sanguinato il polso

Per non cadere in errore, trasformare i miei incubi in grandi sogni

Tutta la squadra se la spassa anche se se alla fine siamo solo in sei, davvero uniti

Ero solito cantare note mentre i miei neiri giocavano con 6 tasti

Camminando nella neve anche prima di ghiacciarmi il polso

Respiravo fumo, mi stordiva come Gillespie

Neri senza casa, vivevamo in strade desolate

Non potevi trovarmi come fossi Hoffa

Ragazze copertina escono dalla pagina come se fossero dei pop up

Spendendo tutti i miei soldi con i neri di cui parlavo

Prendendomi cura delle famiglie dei miei fratelli quando sono erano in carcere

E non avevo nulla in cui credere

Doppio bicchiere di lean

Non riuscivo neanche a respirare

Ero sotto per quei soldi

La California era la missione ma ora un nero sta partendo

Partendo, andandosene nella notte

Ora un nero se ne va, se ne va

Andandosene nella notte, oh

A lei piace il mio suono futuristico nella nuova astronave

Sesso futuristico, le suggerisco Philip K dick

Non ha bisogno di un uomo, è quello di cui un uomo ha bisogno

Quindi continuo a innamorarmi di lei, ogni giorno

Eravamo al Coachella a fare festa

Ammucchio un paio di milioni come fossi Shady

Ora sono a Tribeca come fossi Jay-Z

Comprando Sorayama come se mi pagasse

Ho appena firmato un altro contratto con la Mercedes

Mi fa muovere volgarmente come Swayze

I miei diamanti ballano come fossero Swayze

I miei diamanti fanno centro come fossero Swae Lee

Il jet è così grosso che ha una business class e una tourist class

Vivendo sempre sulla strada, indossando Louis come si deve, nero

E per quei soldi ero sotto

La California era la missione, ma ora un nero sta partendo

Partendo, andandosene nella notte

Ora un nero se ne va, se ne va

Andandosene nella notte, oh

Casa da 30 milioni, non ci ho mai abitato

Piscina senza bordi, non mi ci sono mai tuffato

Ho vicini superstar

Paparazzi cercano di scovarmi mentre sbaglio

Andare in tour è la mia vacanza

Ogni mese un’altra accusa

L’unica cosa di cui sono fobico è il fallimento

Non sono mai stato benedetto dalla pazienza

Partendo, andandosene nella notte

Ora un nero se ne va, se ne va

Andandosene nella notte, oh.

Snowchild di The Weeknd: il video ufficiale