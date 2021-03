Solo Noi di Achille Lauro: testo e video ufficiale

Solo Noi di Achille Lauro anticipa la pubblicazione del prossimo album del cantante, ospite d’onore al Festival di Sanremo 2021. Il noto artista ha spiegato il significato del brano: “Dedicata alla mia generazione. Generazione sola, senza età, folle, sconsiderata, immorale, senza libertà ma al tempo stesso libera. Cresciamo soli, scegliamo la nostra vita e ne decidiamo la fine. E a noi sta bene così. SOLO NOI è il primo singolo che anticipa il nuovo me stesso. Ho messo da parte chi ero. Sto rinascendo per l’ultima volta perché voglio lasciare una traccia eterna”. Ecco testo e video del brano.

Solo Noi di Achille Lauro: il testo

[Intro](Oh no, no, no) [Strofa 1]E noiSenza un’anima, senza umanitàSolo noiImmoralità, bipolaritàSolo noiMezza manica, senza dignitàSolo noiSenza identità, senza eredità [Pre-Ritornello 1]Soli e come, come, come, noNo, non chiedermi come, come, no [Ritornello]Salvami teSalvami teSalvami teSalvami teOh no, salvami teSalvami teSalvami teSalvami te (Oh no, no, no) [Strofa 2]Dici: “Capita, fine tragica”Solo noiSenza fiori, ma né una lacrimaSolo noiSenza padri, ma senza prioritàSolo noiSenza casa, ma senza libertà [Pre-Ritornello 1]Soli e come, come, come, noNo, non chiedermi come, come, no [Ritornello]Salvami teSalvami teSalvami t?Salvami teOh no, salvami teSalvami teSalvami t?Salvami te (Oh no, no, no)Salvami te [Bridge]Non ho scelto comeTu che c’hai fatto cosìCosì soli e soleMa a noi sta bene, sì, cosìNon ci importa comeNon importa, siamo quiCosì soli e soleMa a noi sta bene, sì, così [Strofa 3]Che casualità, questa abilitàSolo noiSenza autorità, né grammaticaSolo noiSenza amore, ma senza gravitàSolo noiImmortalità, senza un aldilà [Pre-Ritornello 2]Soli eSolo noiSoli eSolo noiE [Ritornello]Salvami teSalvami teSalvami teSalvami teOh no, salvami teSalvami teSalvami teSalvami te (Oh no, no, no)Salvami te[Bridge]Non ho scelto comeTu che c’hai fatto cosìCosì soli e soleMa a noi sta bene, sì, cosìNon ci importa comeNon importa, siamo quiCosì soli e soleMa a noi sta bene, sì, così [Outro]No, no, noNo, no, noNo, no, noSalvami teNo, no, noNo, no, noNo, no, no

Solo Noi di Achille Lauro: il video