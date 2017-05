Something just like this dei The Chainsmokers e Coldplay è uno dei singoli più ascoltati e venduti del 2017. I cantanti americani di Paris e The One hanno fatto di nuovo centro! Siete proprio curiosi di leggere il testo e la traduzione del brano, e guardare il video musicale? Subito dopo il salto, troverete tutto!

Something just like this dei The Chainsmokers e Coldplay: il testo

I’ve been reading books of old

The legends and the myths

Achilles and his gold

Hercules and his gifts

Spiderman’s control

And Batman with his fists

And clearly I don’t see myself upon that list

But she said, where’d you wanna go?

How much you wanna risk?

I’m not looking for somebody

With some superhuman gifts

Some superhero

Some fairytale bliss

Just something I can turn to

Somebody I can kiss

I want something just like this

Doo-doo-doo, doo-doo-doo

Doo-doo-doo

Oh, I want something just like this

Doo-doo-doo, doo-doo

Doo-doo-doo

Oh, I want something just like this

I want something just like this

I’ve been reading books of old

The legends and the myths

The testaments they told

The moon and its eclipse

And Superman unrolls

A suit before he lifts

But I’m not the kind of person that it fits

She said, where’d you wanna go?

How much you wanna risk?

I’m not looking for somebody

With some superhuman gifts

Some superhero

Some fairytale bliss

Just something I can turn to

Somebody I can miss

I want something just like this

I want something just like this

Oh, I want something just like this

Doo-doo-doo, doo-doo-doo

Doo-doo-doo,

Oh, I want something just like this

Doo-doo-doo, doo-doo

Doo-doo-doo,

Where’d you wanna go?

How much you wanna risk?

I’m not looking for somebody

With some superhuman gifts

Some superhero

Some fairytale bliss

Just something I can turn to

Somebody I can kiss

I want something just like this

Oh, I want something just like this

Oh, I want something just like this

Oh, I want something just like this.

Something just like this dei The Chainsmokers e Coldplay: la traduzione

Ho letto libri antichi

Leggende e miti

Achille e il suo oro

Ercole e le sue doti

il controllo di Spiderman

E Batman con i pugni

E chiaramente non vedo me stesso su quella lista

Lei ha detto Dove vuoi andare?

Quanto vuoi rischiare?

Non sto cercando qualcuno

Con alcuni poteri sovrumani

Qualche supereroe

La felicità delle favole

Solo qualcosa a cui posso rivolgermi

Qualcuno che io possa baciare

Voglio solo qualcosa di questo tipo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo

Doo-doo-doo

Oh Voglio qualcosa proprio come questo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo

Doo-doo-doo

Oh, voglio solo qualcosa di questo tipo

Voglio solo qualcosa di questo tipo

Ho letto libri antichi

Leggende e miti

I testamenti hanno rivelato

La luna e la sua eclissi

E Superman srotola

Un abito prima di spiccare il volo

Ma io non sono il tipo di persona che si adatta

Lei ha detto Dove vuoi andare?

Quanto vuoi rischiare?

Non sto cercando qualcuno

Con alcuni poteri sovrumani

Qualche supereroe

La felicità delle favole

Solo qualcosa a cui posso rivolgermi

Qualcuno che io possa baciare

Oh, voglio solo qualcosa di questo tipo

Voglio solo qualcosa di questo tipo

Oh, voglio solo qualcosa di questo tipo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo

Doo-doo-doo

Oh, voglio solo qualcosa di questo tipo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo

Doo-doo-doo

Dove vuoi andare?

Quanto vuoi rischiare?

Non sto cercando qualcuno

Con alcuni poteri sovrumani

Qualche supereroe

La felicità delle favole

Solo qualcosa a cui posso rivolgermi

Qualcuno che io possa baciare

Voglio solo qualcosa di questo tipo

Oh, voglio solo qualcosa di questo tipo

Oh, voglio solo qualcosa di questo tipo

Oh, voglio solo qualcosa di questo tipo.

Something just like this dei The Chainsmokers e Coldplay: il video