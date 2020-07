Spazi Sonori di Francesca Michielin: le date dei concerti in programma

Spazi Sonori di Francesca Michielin: si esibirà nei prossimi mesi sui palchi allestiti, in piena sicurezza e nel rispetto delle disposizioni governative, in alcune tra le più particolari location del nostro Paese. La cantautrice sarà, infatti, il 6 agosto a Treviso, nel Parco di Villa Marghera, il 10 agosto a Udine in Piazzale Castello, il 1 settembre sarà la volta di Villa Torlonia a San Mauro Pascoli (FC) e l’8 settembre, ad ospitare questo set esclusivo, sarà l’antichissimo Teatro Romano di Fiesole (FI).

Viene spostata, purtroppo per ovvi motivi, la grande Festa live prodotta da Vivo Concerti dedicata a FEAT (STATO DI NATURA), prevista a Carroponte (Sesto San Giovanni, MI) per il 20 settembre 2020. Il live è stato posticipato al 6 giugno 2021 e sottolinea Francesca: “Ci arriveremo ancora più carichi e magari con tante altre cose da farvi ascoltare, ma non ho nessuna intenzione di lasciarvi soli quest’estate, quindi ho pensato ad alcuni appuntamenti molto speciali e intimi proprio vicino a voi”.

E proprio da questa sua voglia di continuare a condividere emozioni, nasce ora Spazi Sonori, questo nuovo esclusivo viaggio musicale estivo, prodotto da Vivo Concerti. I biglietti per Spazi Sonori, prodotto da Vivo Concerti sono disponibili sul sito www.ticketone.it da oggi, venerdì 3 luglio, e in tutti i punti vendita autorizzati da mercoledì 8 luglio.

Ecco le prime date annunciate:

Giovedì 6 agosto 2020 || Treviso @ Suoni di Marca (Villa Margherita)

Lunedì 10 agosto 2020 || Udine @ Piazzale Castello

Martedì 1 settembre 2020 || San Mauro Pascoli (FC) @ Acieloaperto (Villa Torlonia)

Martedì 8 settembre 2020 || Fiesole (FI) @ Teatro Romano