Stanotte di Irama: testo e audio

Stanotte di Irama è finito al centro di aspre e durissime polemiche perché nel testo c’è una frase che è stata considerata transfobica. Il brano è estratto dall’album Giovani. Diverse esponenti del mondo lgbt italiano hanno duramente criticato il testo del vincitore di Amici di Maria De Filippi. Secondo Vladimir Luxuria è un incitamento alla violenza, e dunque la canzone di Irama va boicottata. Ecco testo e audio del brano incriminato.

Stanotte di Irama: il testo

Eh oh, eh oh

Uh uh uh

Eh oh, eh oh

Voglio chiudermi in un bar

Poi spogliarti sulla metro

Fare a pugni con quel tras

Risvegliarmi senza un euro

Dai Navigli a Bogotà

Noi tre metri sotto il cielo

Non ti togliere le All Star

Che per terra c’è del vetro

Non hai fatto l’università

Perché odi tuo padre

La tua tessera d’identità è ridotta proprio male

Io per te ci morirei

Come ha fatto Kurt Cobain

Perché ridi se dico così?

Sto posto è chiuso, entriamo qua

Scavalca il muro, dai non ti va?

Lo so son fuso, fuso di te

Fuso, fuso di te

Svelta o poi ci beccano

Questa notte la città

Non ci prenderà sul serio

Giovani in cattività

Che non parlano nemmeno

Ma si atteggiano da star

Mentre ascoltano lo stereo

Stanotte

Stanotte

Questa notte la città

Non ci prenderà sul serio

Giovani senza l’età

Che fumano arcobaleno

All’uscita di quel club

Con in faccia un occhio nero

Stanotte

Stanotte

Voglio farmi ma di te

Grazie a Dio l’amore è cieco

Perché al quinto shot di bleah

Sono storto e non ti vedo

Le domande delle tre

“Ma il kebab non era greco?”

Ti han parlato un po’ di me

Se l’han fatto non è vero

Tu che credi che già alla tua età

Ti possa innamorare

Io che ho perso la verginità

Ai tredici anni al mare

Io per te ci morirei

Come ha fatto Kurt Cobain

Lo conosci? È un tipo di qui

Questa notte la città

Non ci prenderà sul serio

Giovani in cattività

Che non parlano nemmeno

Ma si atteggiano da star

Mentre ascoltano lo stereo

Stanotte

Stanotte

Questa notte la città

Non ci prenderà sul serio

Giovani senza l’età

Che fumano arcobaleno

All’uscita di quel club

Con in faccia un occhio nero

Stanotte

Stanotte

Questa notte la città

Non ci prenderà sul serio

Giovani in cattività

Che non parlano nemmeno

Ma si atteggiano da star

Mentre ascoltano lo stereo

Stanotte

Stanotte.

Stanotte di Irama: l’audio