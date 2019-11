Street Advisor di Night Skinny: testo e video ufficiale

Street Advisor di Night Skinny è il primo singolo estratto da Mattoni, il suo nuovo album pubblicato il 13 settembre scorso per Island Records. Il brano è prodotto da Noyz Narcos, Marracash & Capo Plaza. Il video di Street Advisor è stato girato dal collettivo No Text, trasforma in immagini lo spirito del brano attraverso un’estetica cruda, reale e diretta. Ecco testo e video ufficiale del brano.

Street Advisor di Night Skinny: il testo

[Strofa 1: Noyz Narcos]

C’ho un borsello bello gonfio de centoni (seh, seh)

Meglio i dollari del cazzo, serve meno?spazio?(rrah)

Ero con mi’?fratello col culo sui furgoni

A bruciare?cannoni sopra il terrazzo

Municipio IV non dava soluzioni

Me so’ tolto dar cazzo certe situazioni

Droga ammazza tutte quante le emozioni

Musica di plastica, non servono lezioni

Vita, dammi chance, io faccio all-in

Centoventi botte come sul ring

Se dovessi suggerirti come muori

A me mi basta raccontare la tua Toy Story

Chicco, è da ‘na vita che magnamo aggratis

Da quando rubavo nei supermercati

Night Rider in Nike alte

Sempre ‘na categoria a parte

Life sucks, te pure (eh)

Lascio scorrere veleno dalle tubature (eh)

Lascio questo party lercio, chiamo un Uber

Ci sfascio dentro, passa ‘n fazzoletto, questa roba è super

Mille foglie in giro in diverse valute

Famme gode’, a sputtanamme tutto c’ho er Nobel

Il mio amico sul divano punta come se ‘n ce fosse ‘n domani

In palazzine da ventotto piani

[Ritornello: Marracash & Capo Plaza]

Di giorno ci pago le spese

La sera ci pago da bere

C’è chi ce l’ha oro e chi nere

Schede, schede, schede, schede (sk-skrrt)

Seduti sopra una Mercedes (uoh)

Nel retro delle discoteche (uoh, sk-skrrt)

C’è sempre qualcuno che chiede

Schede, schede, schede, schede

Schede, schede, parli e non conviene

Cosa vuoi sapere? Più soldi, non vado in ferie

Versami da bere, bere, bere, bere, bere

Fotte se non va bene, a me va bene e a lei va bene, yah-yah-yah

[Strofa 2: Marracash]

Marracash non li fa, li stampa

Nome di città, fra’, come La Casa di Carta (Marracash)

Si fa mille filler labbra

Ha la pancia piatta e pure l’encefalogramma (yeah)

Io leggenda dalla Casbah

Non sono di strada, appartengo come Ambra (yeah)

Qui ha ragione chi comanda

La mia squadra segna quindi aggiorna la lavagna (uh)

Pusher 24/7, cyborg (cyborg)

Riconosco tutti, street advisor

Non parliamo delle psycho (psycho)

Le ho scopate tutte, bitch advisor

Dare è meglio che ricevere, sì, frate’ (sì, frate)

Solo se si sta parlando di mazzate (ah)

E mi dispiace, ma non mi dispiace

Fermo con la merce in viale Cermenate (uh-uoh)

Compravo le Buffalo da Pilatino

Ho solo un principio ed è il principio attivo (yeah)

Ne hai preso un chilo, io ne ho preso un silos

Dei Gemelli, ma ascendente bilancino (bilancino)

Selfie-made man, selfie-made man (bleah)

Come dice Coez: “La musica non c’è”

Il flow è troppo fresco, va abbattuto

Ti lavoro il testo finché non diventa duro

[Ritornello: Marracash & Capo Plaza]

Di giorno ci pago le spese

La sera ci pago da bere

C’è chi ce l’ha oro e chi nere

Schede, schede, schede, schede (sk-skrrt)

Seduti sopra una Mercedes (uoh)

Nel retro delle discoteche (uoh, sk-skrrt)

C’è sempre qualcuno che chiede

Schede, schede, schede, schede

Schede, schede, parli e non conviene

Cosa vuoi sapere? Più soldi, non vado in ferie

Versami da bere, bere, bere, bere, bere

Fotte se non va bene, a me va bene e a lei va bene, yah-yah-yah (skrrt)

[Strofa 3: Capo Plaza]

Questi vogliono che cado giù (giù)

Plaza ma–mastino, giro in giro, penso solo ai flous, yah

Sopra un mezzo, fuck la tua auto blu

Comodo il Mercedes, prima giravo nell’autobus, yah (skrrt-skrrt-skrrt)

Se vai in alto poi vai solo giù

Bust down, la mia collana è ghiaccio come un igloo

Skinny chiama, rispondo al volo e calo dentro allo studio (gang, gang)

Nuovo giorno nella savana, corri o sarai nessuno

Baby, Plaza, Noyz e Marra tutti assieme

Voglio stare su un cazzo di Maybach

Orologi al polso, il tempo ci ripaga bene (bene, yah)

Qua nessuno ascolta a meno che non passi in tele, yeah-yeah

Fuoco fuoco, questi fanno fuoco fuoco

Fanno la guerra fra di loro, io non li cago proprio (no)

Sei sparito dalla vista come Morimoto

Fuorigioco, smetti con ‘sta roba, fatti un giro in moto.

Street Advisor di Night Skinny: il video ufficiale

