Strike di Mostro: testo e video ufficiale

Strike è il nuovo singolo di Mostro, che anticipa l’uscita del suo album intitolato Ogni maledetto giorno. L’artista ha descritto così il brano: “Follia lirica da cui traspare un significato chiaro, un concetto unico: andare avanti, poi correre. Sempre”. Il videoclip è stato diretto da Emanuele Pisano. Ecco il testo e il video ufficiale di Strike.

Strike di Mostro: il testo

Io sono un pazzo e perdo il controllo

Mi spezzo il collo quando parte il beat

Sai che non mollo se poi ti mordo

Un cane da combattimento fuori dal ring

Baby sei sola, c’è il Mostro qui che ti consola

I got the magic stick

Massacro tutta la tua crew

Gli 88 folli in un sushi all you can eat (Bitch!)

Non sono rime sono trick, dieci gradini in ollie 360 flip

Ehi, io sono Dio, il mio a.k.a è un triplo sei

Chiamami Ronnie James

Sono Kurt Cobain che suona Purple Rain

Vorrei sapere invece tu chi cazzo sei (Nessuno!)

Tiro fuori l’arma, questa troia che si bagna, ahia, pussy piranha

Io vengo dal fondo, povero stronzo solo contro il mondo

Ora sempre più in alto, pronto per il salto giù dallo strapiombo

Senti la potenza di questi miei testi che piegano vertebre

Svegliano i teschi, convertono lesbiche

Mostro è tornato simpatico come un conato

Tesoro ti sono mancato?

Chiamami venduto

Tu che ne sai di quanto ho dato, sui tuoi soldi io ci sputo

Mi sono sempre salvato dall’odio, dal vuoto, dal fuoco

Dalla mia guerra, da una vita di merda ogni volta che ero fottuto

Chiamami infame se pensi che io sia cambiato

La realtà e che sei rimasto indietro e io sono cresciuto

Senza chiedere un aiuto continuo a fottermi questa vita

Dove vai, non sono ancora venuto

Io pensavo solo a

Correre, correre, correre, correre

Correre, correre, correre, correre

Corri fin quando non senti più nulla, le urla, il dolore, gli spari

Ti rialzi se cadi, corri fino a che quei giorni saranno lontani

Io pensavo solo a

Correre, correre, correre, correre

Correre, correre, correre, correre

Corri fin quando non senti più nulla, le urla, il dolore, gli spari

Ti rialzi se cadi, corri fino a che quei giorni saranno lontani

Fiori morti nei miei ricordi, tra i sogni e i miei guai

Questa merda ripaga, leggenda di strada in un paio di Nike

Quanto ho corso in questi anni

Centinaia di migliaia di chilometri senza voltarmi mai

I loro sguardi, i loro dubbi, i loro insulti

Li ho fatti crollare tutti, si può dire ho fatto strike

Vado a Sanremo strafatto di roba e mi inchino all’orchestra

Quest’anno canto una bella canzone

Che si chiama ”Amore per favore resta”

Stringo la mano allo zombie di Baudo

Merda, sembra fatta di cartapesta

Poi vado al centro del palco

Sorrido, saluto e ad un tratto io mi sparo in testa

Tutti in piedi che applaudono

Finalmente qualcosa di nuovo al Festival

Sul beat ti prendo a schiaffi

Il rap è casa mia, questa è violenza domestica

Quando vicino hai soltanto le ombre

Quando senti che è arrivata la fine

Quando l’angoscia ti opprime

Che tu devi correre ancora più forte

Tu che ne sai dei sacrifici che ho fatto, di quanto ho rinunciato

Di quanto la vita si è presa e di quanto poco mi ha dato

Di quante volte io sono caduto, quante cazzo di porte ho bussato

Senza che ci sia mai stato nessuno, dall’altra parte nessuno

Dalla mia parte io sono sopravvissuto e tu devi restare muto

Continuò a fottermi questa vita fin che non…

Ops, sono venuto

Io pensavo solo a

Correre, correre, correre, correre

Correre, correre, correre, correre

Corri fin quando non senti più nulla, le urla, il dolore, gli spari

Ti rialzi se cadi, corri fino a che quei giorni saranno lontani

Io pensavo solo a

Correre, correre, correre, correre

Correre, correre, correre, correre

Corri fin quando non senti più nulla, le urla, il dolore, gli spari

Ti rialzi se cadi, corri fino a che quei giorni saranno lontani.

Strike di Mostro: il video ufficiale