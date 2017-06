Stringimi forte amore di Alex Britti: testo e video ufficiale

Stringimi forte amore è il nuovo singolo del famoso e popolare cantautore e chitarrista Alex Britti, estratto dal suo ultimo album In nome dell’amore volume 2. Questo album segna un nuovo percorso umano e musicale dell’artista poiché si mette in gioco evidenziando la continua ricerca musicale, mentre l’amore è il sentimento protagonista. Siete proprio curiosi di leggere il testo e guardare il video ufficiale di Stringimi forte amore? Subito dopo il salto, troverete tutto!

Stringimi forte amore di Alex Britti: il testo

Ti ho incontrata in un giorno di maggio

Ti ho incontrata e mi basta così

Eri bella come la luna

Come una stella, la mia stella

In mezzo alle carte di oggi

Ho trovato una semplicità

Perduta da troppi anni

Adesso ritrovata qua

Oggi forse ti parlo davvero

Oggi che ci sei solo tu

In un attimo senza respiro

Vorrei darti di più

Stringimi forte amore

Perché stanotte ho bisogno di te

Stringimi adesso e per sempre

Perché tu sai vivere

Un’altalena in un grande palazzo

Una sorgente tra mare e stelle

Adesso che tra noi è più grande

Ci capiamo di più

Non è sempre la stessa canzone

Non è sempre la stessa età

Forse solo semplice amore

E benvenuta realtà

Stringimi forte amore

Perché stanotte ho bisogno di te

Stringimi adesso e per sempre

Perché tu sai vivere

Stringimi senza pensare

Perché stanotte ne ho bisogno di più

Stringimi forte amore

Perché io ci sarò ogni volta

Che avrai bisogno di me

Io ci sarò ogni volta

Che avrai bisogno di me

Stringimi senza pensare

Perché stanotte ne ho bisogno di più

Stringimi forte amore

Perché io ci sarò ogni volta

Che avrai bisogno di me

Io ci sarò ogni volta

Che avrai bisogno di me

?Stringimi forte amore

Perché stanotte ho bisogno di te

Stringimi adesso e per sempre

Perché tu sai vivere

Stringimi forte amore

Perché stanotte ne ho bisogno di più

Stringimi adesso e per sempre

Perché tu sai vivere.

Stringimi forte amore di Alex Britti: il video ufficiale