Stupida allegria di Emma Marrone: testo e video

Stupida allegria di Emma Marrone è tratto dall’album “Fortuna“. Il brano è disponibile dal 6 dicembre scorso. «Dovremmo renderci conto di quante volte diamo per scontato tante cose – ha dichiarato Emma -, la bellezza, i sentimenti, le persone. Forse ci accorgiamo della loro importanza quando ci allontaniamo o quando inevitabilmente vanno via da noi. Non è mai tardi per tornare indietro sopratutto se si ha la possibilità di guardarsi negli occhi o di vedere la realtà attraverso lo sguardo degli altri. Stupida allegria è passionale e scanzonata e la malinconia è poesia». Ecco testo e video della canzone.

Stupida allegria di Emma Marrone: il testo

Ovunque vada sento il tuo profumo addosso

quante le volte che ti ho dato per scontato

e ti ritrovo in ogni ruga del mio volto

e nel sapore di un ricordo t’ho scordato

e c’è un uomo per terra suona una chitarra

sembra quasi che a lui non importi di nulla

e delle volte che quasi non ti riconosco

altre mi sembri quello che ho sempre cercato

e siamo tutti e due dalla parte del torto

e abbiamo entrambi il nostro cuore già spezzato

c’è qualcuno che fischia da qualche finestra

e colora le strade parlando di te

di te

E già lo so, già lo so, già lo so

che tornerò tornerò

tutte le volte che andrò via

ti ho odiato un po’

ma sei la mia, sei la mia tu

sei la mia sei la mia

la mia stupida allegria

quella mia malinconia

Ti ho odiato un po’

ma sei la mia, sei la mia tu

sei la mia, sei la mia

la mia stupida allegria

la mia malinconia

Comunque vada resti in ogni mio discorso

quante le volte che ho sbagliato e ti ho incolpato

per quelle cose per cui io non mi sopporto

ma di capirti non sono mai stata in grado

asciugo i pensieri come i panni stesi

ma perdo il filo se parlo di te

di te

E già lo so, già lo so, già lo so

che tornerò tornerò

tutte le volte che andrò via

ti ho odiato un po’

ma sei la mia, sei la mia tu

sei la mia, sei la mia

la mia stupida allegria

quella mia malinconia

Ti ho odiato un po’

ma sei la mia, sei la mia tu

sei la mia, sei la mia

la mia stupida allegria

la mia malinconia

Mi hai regalato lacrime inconsolabili irrefrenabili

ed un tappeto di immagini

ci pensi mai a quanto siamo inaffidabili

che ci sentiamo instabili che ci sentiamo fragili

Già lo so, già lo so

che tornerò tornerò

tutte le volte che andrò via

ti ho odiato un po’

ma sei la mia, sei la mia tu

sei la mia, sei la mia

la mia stupida allegria

la mia malinconia

Ti ho odiato un po’

ma sei la mia, sei la mia tu

sei la mia, sei la mia

la mia stupida allegria

la mia malinconia

la mia malinconia.

Stupida allegria di Emma Marrone: il video