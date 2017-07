Swalla di Jason Derulo feat. Ty Dolla Sign e Nicki Minaj è il primo singolo estratto dal quarto disco di inediti del giovane cantante e ballerino statunitense Jason Joel Desrouleaux. Ecco testo, traduzione e video del brano.

Swalla di Jason Derulo feat. Ty Dolla Sign e Nicki Minaj: il testo

[Intro: Nicki Minaj]

Drank

Young Money

[Verse 1: Jason Derulo]

Love in a thousand different flavors

I wish that I could taste them all tonight

No, I ain’t got no dinner plans

So you should bring all your friends

I swear that to a-all y’all my type

[Pre-Chorus: Jason Derulo]

All you girls in here, if you’re feeling thirsty

Come on take a sip ‘cause you know what I’m servin’, ooh

[Hook: Jason Derulo]

Shimmy shimmy yay, shimmy yay, shimmy ya (drank)

Swalla-la-la (drank)

Swalla-la-la (swalla-la-la)

Swalla-la-la

Shimmy shimmy yay, shimmy yay, shimmy ya (drank)

Swalla-la-la (drank)

Swalla-la-la (swalla-la-la)

Swalla-la-la

Freaky, freaky gyal

My freaky, freaky gyal

[Verse 2: Ty Dolla $ign]

Shimmy shimmy shimmy yay, shimmy yah

Bad girls gon’ swalla-la-la

Bust down on my wrist in this bitch

My pinky-ring bigger than his

Met her out in Beverly Hills, ay

Dolla got too many girls, ay

Met her out in Beverly Hills

All she wear is red bottom heels

When she back it up, put it on the Snap

When she droppin’ low, put it on the Gram

DJ poppin’, she gon’ swallow that

Champagne poppin’, she gon’ swallow that

[Pre-Chorus: Jason Derulo]

All you girls in here, if you’re feeling thirsty

Come on take a sip ‘cause you know what I’m servin’, ooh

[Hook: Jason Derulo]

Shimmy shimmy yay, shimmy yay, shimmy ya (drank)

Swalla-la-la (drank)

Swalla-la-la (swalla-la-la)

Swalla-la-la

Shimmy shimmy yay, shimmy yay, shimmy ya (drank)

Swalla-la-la (drank)

Swalla-la-la (swalla-la-la)

Swalla-la-la

Freaky, freaky gyal

My freaky, freaky gyal

[Verse 3: Nicki Minaj]

Bad gyal no swalla nuttin, word to the Dalai Lama

He know I’m a fashion killa, word to John Galliano

He copping that Valentino, ain’t no telling me “no”

I’m that bitch, and he know, he know

How y’all wifing these thots? You don’t get wins for that

I’m having another good year, we don’t get blimps for that

Pussy game still cold, we don’t get minks for that

When I’m poppin’ them bananas, we don’t link chimps for that

I gave these bitches two years, now your time’s up

Bless her heart, she throwing shots but every line sucks

I’m in that cherry red foreign with the brown guts

My shit slappin’ like dude did LeBron’s nuts

[Pre-Chorus: Jason Derulo]

All you girls in here, if you’re feeling thirsty

Come on take a sip ‘cause you know what I’m servin’

[Hook: Jason Derulo & Nicki Minaj, Both]

Shimmy shimmy yay, shimmy yay, shimmy ya (my love) (drank)

Swalla-la-la (my love) (drank)

Swalla-la-la (swalla-la-la)

Swalla-la-la

Shimmy shimmy yay, shimmy yay, shimmy ya (drank)

Swalla-la-la (drank)

Swalla-la-la (swalla-la-la)

Swalla-la-la

[Outro: Jason Derulo & Nicki Minaj]

Young Money

Swalla-la-la

J.D

Freaky, freaky gyal

Swalla-la-la

My freaky, freaky gyal

Swalla-la-la

My freaky, freaky gyal

Swalla-la-la

My freaky, freaky gyal

Derulo.

Swalla di Jason Derulo feat. Ty Dolla Sign e Nicki Minaj: la traduzione

Ubriaco

Young Money

L’amore in mille sapori diversi

Mi auguro di poterli assaggiare tutti stanotte

No, io non ho alcun programma per cena

Quindi, dovresti portare tutti i tuoi amici

Giuro su tutti che sei il mio tipo

Tutte voi ragazze qui dentro, se avete sete

Dai prendetene un sorso perché sapete cosa vi sto servendo, ooh

Shimmy shimmy yay, yay shimmy, shimmy ya (Ubriaco)

Manda giù (bevuta)

Manda giù (swalla-la-la)

Manda giù

Shimmy shimmy yay, yay shimmy, shimmy ya (bevuta)

Manda giù (bevuta)

Manda giù (swalla-la-la)

Manda giù

Insolata, insolita ragazza

la mia ragazza insolita, ragazza curiosa

Shimmy shimmy shimmy yay, shimmy yah

Le cattive ragazze la ingoieranno

Il seno giù sul mio polso, questa ragazzaccia

Il mio anello da mignolo è più grande del suo

La incontrò fuori a Beverly Hills, ay

Dolla ha avuto troppe ragazze, ay

La incontrai a Beverly Hills, tutto quello indossava erano tacchi bassi rossi

Quando si metteva in sesto, mettendo il suo Snap

Quando lei si lascia scivolare, mettendolo nel Gram

DJ scatenati, lei lo ingoierà

Bevendo champagne, lei ingoierà tutto

Tutte voi ragazze qui dentro, se avete sete

Dai prendetene un sorso perché sapete cosa vi sto servendo, ooh

Shimmy shimmy yay, yay shimmy, shimmy ya (Ubriaco)

Manda giù (bevuta)

Manda giù (swalla-la-la)

Manda giù

Shimmy shimmy yay, yay shimmy, shimmy ya (bevuta)

Manda giù (bevuta)

Manda giù (swalla-la-la)

Manda giù

Insolata, insolita ragazza

la mia ragazza insolita, ragazza curiosa

Cattiva ragazza non mandare giù nulla, parola al Dalai Lama

Lui sa che sono una che detta moda, parola di John Galliano

Lui prende quel Valentino, non mi dice di “no”

Sono quella str0nza, e lui lo so, lo sa

Come prendi in moglie queste ragazzacce? Non vinci per questo

Sto avendo un altro buon anno, non otteniamo ricompense per questo

Gioco di fi*a ancora fredda, non otteniamo Minx per questo

Quando sto lanciando loro banane, non citiamo scimpanzé per questo

Ho dato a queste troi* due anni, ora è arrivato il tuo tempo

Benedici il suo cuore, lei da colpi, ma ogni linea fa schifo

Sono interessato a quello straniero color rosso ciliegio

Il mio schifo colpisce come il tizio ha fatto con i dadi di Lebron

Tutte voi ragazze qui dentro, se avete sete

Dai prendetene un sorso perché sapete cosa vi sto servendo, ooh

Shimmy shimmy yay, yay shimmy, shimmy ya (Ubriaco)

Manda giù (bevuta)

Manda giù (swalla-la-la)

Manda giù

Shimmy shimmy yay, yay shimmy, shimmy ya (bevuta)

Manda giù (bevuta)

Manda giù (swalla-la-la)

Manda giù

Insolata, insolita ragazza

la mia ragazza insolita, ragazza curiosa

young Money

Ingoia

J.D

Stramba, curiosa ragazza

Manda giù

La mia curiosa ragazza, ragazza stramba

Manda giù

La mia curiosa ragazza, ragazza stramba

Manda giù

La mia curiosa ragazza, ragazza stramba

Derulo.

Swalla di Jason Derulo feat. Ty Dolla Sign e Nicki Minaj: il video