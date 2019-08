Take 1 di Shiva: testo e video ufficiale

Take 1 di Shiva è il nuovo singolo del giovane rapper milanese che, recentemente, ha duettato con Side Baby, ex membro della Dark Polo Gang, nel remix di Rip, uno dei brani contenuti nel primo album da solista del trapper romano, Arturo. Take 1 è stato prodotto da Adam11. Ecco testo e video ufficiale del brano.

Take 1 di Shiva: il testo

Eh, eh, eh, ehh

Okay, okay, bang, wow

Milano, Milano Ovest.

Penso agli ultimi due mesi devo dire che ho alzato la voce

Gesù è finto come i tuoi vvs si fanno la croce

È uscito un altro rapper nuovo, come mai cosi veloce

Fan*ulo chi non ci crede perché non mi conosce

Se per la strada da solo, Dio non cammina con me

Lui qua non è mai passato e nemmeno adesso non c’è

Nessuna corona, non serve mai ai più poveri fré

Se parlo a nome dello schiavo che diventerà un re

Ok ok si, oui merci, c’est pour moi, non so chi

Resterà tutti qui con il trip della trap

Non sei king senza clan

Non sei click senza clack

Mon ami, non c’è Big senza Pac

Obladi oblada

Ancora senza dinero ma un hit dentro al club

I vestiti non li avevo, ora si, ora d’aria

MI la mia city, segna il Cap, fallo adesso

Hennessy nel mio drink, prima acqua prima zero

Zero, zero

Col mio fra’

C’è troppo fumo nel mio back e sono colmo fra’

Parlano male mentre il team non sbaglia un colpo fra’

Mi han mollato tutti, da settembre stavo morto fra’

Poi risorto fra’

Sopra i kick di Adam

Questo è l’anno di Santana e nella sua cover c’è un cane

Perché si è randagio in strada ma con la sua stessa fame

Come me chi non ha nulla ma c’ha tutto da cambiare, bang.

No

E certe cose non le penso

E certe volte non vi riconosco

Quando non c’era nessuno ed io ero solo in stanza e pensavo a svoltarle tutte quelle notti

E adesso credo vada meglio però

E certi infami non li richiamerò

Torno in studio ed è diverso, ora ho meno rabbia nei miei occhi.

Da quando abbiamo iniziato tu non ci contavi

Ora non è più un gioco, sono tutti rivali

I soldi che hai in mano non ti stanno facendo uomo

Le armi che hai in mano non han mai fermato un uomo

A volte sembra ovvio, da certi errori impari

Le storie di cui parli, no non son reali

I soldi che hai in mano non ti stanno facendo uomo

Le armi che hai in mano non han mai fermato un uomo

Non han mai fermato un uomo.

Take 1 di Shiva: il video ufficiale

Redazione-iGossip