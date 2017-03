Fa talmente male di Giusy Ferreri: testo e video ufficiale

Fa talmente male è il brano che la bravissima e amatissima cantante Giusy Ferreri ha portato al Festival di Sanremo 2017 di Carlo Conti e Maria De Filippi, senza però raggiungere la finale della kermesse canora nazional popolare. E’ il primo estratto dal quinto album in studio Girotondo, pubblicato l’8 febbraio 2017. Prodotto da Takagi e Mr. Ketra e scritto da Roberto Casalino e Paolo Catalano, il nuovo singolo di Giusy è un brano caratterizzato da influenze pop. Ecco il testo e il video ufficiale di Fa talmente male.

Fa talmente male di Giusy Ferreri: il testo

Se fuori piove

È l’illusione che qualcosa ancora si muove

I sintomi dell’amore sono altrove

Ci siamo fatti trasportare

Dall’odore di sensazioni nuove

Incapaci di dissolvere nell’aria le speranze

In assenza di risposte formulo domande.

Vorrei sentirti dire

Che a tutto ci sarà una soluzione

Non sento più il rumore della voce

Il tuo silenzio è già fatale

Ogni istante fa talmente

Fa talmente male.

Vorrei sentirti dire

L’amore non conosce condizione

Che dici se riuscissimo a evitare

La fine più banale

Ogni istante fa talmente

Fa talmente male.

E fuori piove

Un sentimento ha smosso tutto

Non c’è niente che

A questo punto devi farti

Perdonare perché non c’è più

Nulla che mi devi Amore, hai colpe da espiare

Impossibile per me restare ad osservare

Troppe le complicazioni da considerare.

Vorrei sentirti dire

Che a tutto ci sarà una soluzione

Non sento più il rumore della voce

Il tuo silenzio è già fatale

Ogni istante fa talmente

Fa talmente male.

Vorrei sentirti dire L’amore non conosce condizione

Che dici se riuscissimo a evitare

La fine più banale

Ogni istante fa talmente

Fa talmente male.

Per me Per me Per me

Ogni istante fa talmente

Fa talmente male.

Vorrei sentirti dire

Che a tutto ci sarà una soluzione

Non sento più il rumore della voce

Il tuo silenzio è già fatale

Ogni istante fa talmente

Fa talmente male

Per me.

Fa talmente male di Giusy Ferreri: il video ufficiale