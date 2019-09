Teeth di 5 Seconds Of Summer: testo, traduzione e video

Teeth di 5 Seconds Of Summer fa anche parte della colonna sonora della terza stagione di “Tredici”, serie tv di Netflix. Ecco testo, traduzione e video del brano.

Teeth di 5 Seconds Of Summer: il testo

[Verse 1: Luke]

Some days, you’re the only thing I know

Only thing that’s burning when the nights grow cold

Can’t look away, can’t look away

Beg you to stay, beg you to stay, yeah

Sometimes, you’re a stranger in my bed

Don’t know if you love me or you want me dead

Push me away, push me away

Then beg me to stay, beg me to stay, yeah

[Pre-Chorus: Luke]

Call me in the morning to apologize

Every little lie gives me butterflies

Something in the way you’re looking through my eyes

Don’t know if I’m gonna make it out alive

[Chorus: Luke & All]

Fight so dirty, but your love so sweet

Talk so pretty, but your heart got teeth

Late night devil, put your hands on me

And never, never, never ever let go

Fight so dirty, but your love so sweet

Talk so pretty, but your heart got teeth

Late night devil, put your hands on me

And never, never, never ever let go

[Verse 2: Luke]

Some days, you’re the best thing in my life

Sometimes when I look at you, I see my wife

Then you turn into somebody I don’t know

And you push me away, push me away, yeah

[Pre-Chorus: Luke]

Call me in the morning to apologize

Every little lie gives me butterflies

Something in the way you’re looking through my eyes

Don’t know if I’m gonna make it out alive

[Chorus: Luke & All]

Fight so dirty, but your love so sweet

Talk so pretty, but your heart got teeth

Late night devil, put your hands on me

And never, never, never ever let go

Fight so dirty, but your love so sweet

Talk so pretty, but your heart got teeth

Late night devil, put your hands on me

And never, never, never ever let go

[Bridge: Luke]

Blood on my shirt, rose in my hand

You’re looking at me like you don’t know who I am

Blood on my shirt, heart in my hand

Still beating

[Chorus: Luke & All]

Fight so dirty, but your love so sweet

Talk so pretty, but your heart got teeth

Late night devil, put your hands on me

And never, never, never ever let go

Fight so dirty, but your love so sweet

Talk so pretty, but your heart got teeth

Late night devil, put your hands on me

And never, never, never ever let go

[Outro: All]

Teeth

Teeth

Teeth

Never, never, never ever let go.

Teeth di 5 Seconds Of Summer: la traduzione

Alcuni giorni, sei l’unica cosa che so

L’unica cosa che brucia quando le notti diventano fredde

Non puoi distogliere lo sguardo, non puoi distogliere lo sguardo

Ti prego di restare, ti prego di restare, sì

A volte, sei uno sconosciuto nel mio letto

Non so se mi ami o mi vuoi morto

Spingimi via, spingimi via

Quindi supplicami di restare, supplicami di restare, sì

Chiamami la mattina per scusarmi

Ogni piccola bugia mi dà le farfalle

Qualcosa nel modo in cui mi guardi negli occhi

Non so se ne uscirò vivo

Combatti in maniera così sporca, ma il tuo amore è così dolce

Parli così bene, ma il tuo cuore ha i denti

Un diavolo a tarda notte, mettimi le mani addosso

E mai, mai, mai e poi mai lascia andare

Combatti in maniera così sporca, ma il tuo amore è così dolce

Parli così bene, ma il tuo cuore ha i denti

Un diavolo a tarda notte, mettimi le mani addosso

E mai, mai, mai e poi mai lascia andare

Alcuni giorni, sei la cosa migliore della mia vita

A volte quando ti guardo, vedo mia moglie

Quindi ti trasformi in qualcuno che non conosco

E mi spingi via, spingimi via, sì

Chiamami la mattina per scusarmi

Ogni piccola bugia mi dà le farfalle

Qualcosa nel modo in cui mi guardi negli occhi

Non so se ne uscirò vivo

Combatti in maniera così sporca, ma il tuo amore è così dolce

Parli così bene, ma il tuo cuore ha i denti

Un diavolo a tarda notte, mettimi le mani addosso

E mai, mai, mai e poi mai lascia andare

Combatti in maniera così sporca, ma il tuo amore è così dolce

Parli così bene, ma il tuo cuore ha i denti

Un diavolo a tarda notte, mettimi le mani addosso

E mai, mai, mai e poi mai lascia andare

Sangue sulla mia camicia, una rosa nella mia mano

Mi stai guardando come se non sapessi chi sono

Sangue sulla mia camicia, un cuore nella mia mano

Sta ancora battendo

Combatti in maniera così sporca, ma il tuo amore è così dolce

Parli così bene, ma il tuo cuore ha i denti

Un diavolo a tarda notte, mettimi le mani addosso

E mai, mai, mai e poi mai lascia andare

Combatti in maniera così sporca, ma il tuo amore è così dolce

Parli così bene, ma il tuo cuore ha i denti

Un diavolo a tarda notte, mettimi le mani addosso

E mai, mai, mai e poi mai lascia andare

Denti

Denti

Denti

Mai, mai, mai e poi mai lascia andare.

Teeth di 5 Seconds Of Summer: il video

