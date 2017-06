Terra di Davide Shorty: testo e video ufficiale

Terra è il nuovo singolo del giovane cantautore, rapper e produttore musicale siciliano Davide Shorty. Il brano è estratto dall’album Straniero, il quarto dopo Nessuno mi sente, Sentirò e Se solo ti lasciassi andare. Ecco il testo e il video ufficiale della canzone di Davide Shorty.

Terra di Davide Shorty: il testo

Soli tra la folla

Chiusi in una bolla

Non sento più il rumore di chi sa

Ma non ricorda

Da qui non si ritorna

O diventi schiavo della tua vergogna

Qui bisogna stare su anche contro voglia

Anche quando non ce la fai più

Il tempo è congelato

E la libertà è così cara che nessuno può averla

Così si parte in cerca di un nuovo sistema

Con la speranza che in valigia non ci entra

Pochi riescono a vederla, trattenerla,

Se ci riescono poi crescono così in fretta

Sacrificano il sole alla banalità

Cercano la luce in una vita onesta

Io sono andato via dalla mia terra

Un sogno mi ha chiamato via dalla mia terra

Ed ero con le spalle al muro e il culo a terra

Sono scappato via dalla mia terra

Io sono andato via dalla mia terra

Un sogno mi ha chiamato via dalla mia terra

Ed ero con le spalle al muro e il culo a terra

Sono scappato via

Ma non passa un giorno

Che non pensi a lei

Ogni volta che ritorno

Quasi non me ne andrei

Io so cosa voglio

Seguo i sogni miei

Anche se mi perdo nel mondo

La mia terra è lei

Uh, ti ho lasciata per il grigio di questa città

Che mi ha dato uno scopo e una dignità

Dove uno sforzo costa troppo ma ripagherà

La pazienza di chi crede nell’umanità

Chi combatte il sonno la mattina presto

Nel buio pesto

Pulendo un pavimento

Ripetendo a sé stesso

Che è ancora presto

Che ha una lingua da imparare

E che lo vuole adesso

Immigrato come gli altri

Dai volti stanchi

Ma senza razza

Senza giudizi ignoranti

Senza morire in viaggio

Con la fortuna a pacchi

Abbraccio questa vita e quello che ha saputo darmi

Guardo avanti e una generazione muore

Ed ogni sognatore

Senza sogni vuole redenzione

E più di scappare da una nazione

È ignoranza di esser vittime di autodistruzione

Io sono andato via dalla mia terra

Un sogno mi ha chiamato via dalla mia terra

Ed ero con le spalle al muro e il culo a terra

Sono scappato via

Ma non passa un giorno

Che non pensi a lei

Ogni volta che ritorno

Quasi non me ne andrei

Io so cosa voglio

Seguo i sogni miei

Anche se mi perdo nel mondo

La mia terra è lei

Ma non passa un giorno

Che non pensi a lei

Ogni volta che ritorno

Quasi non me ne andrei

Io so cosa voglio

Seguo i sogni miei

Ma anche se mi perdo nel mondo

La mia terra è lei.

Terra di Davide Shorty: il video ufficiale