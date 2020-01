Testa o Croce dei Modà: testo e video ufficiale

Testa o Croce dei Modà è il terzo singolo estratto dall’omonimo album della band capitanata da Kekko Silvestre. Quest’ultimo ha dedicato il brano all’amico Cash. La canzone racconta quel momento della vita in cui puoi lanciare una monetina o seguire il cuore per scegliere la strada da percorrere. Ecco testo e video ufficiale del brano.

Testa o Croce dei Modà: il testo

Non ho ancora superato quella linea

Che mi separa dall’inferno

C’è chi crede di esser salvo per?due?mance

Date in chiesa?il pomeriggio

E c’è chi ancora crede?di guidare in pista

In pieno centro cerca il podio su una tomba

Le parole dei codardi hanno il peso

Hanno il peso delle piume

Le risate dei pagliacci puoi sentirle

Puoi sentirle eccome.

Ridi, ridi, ridi, ridi pure

Che a me viene da star male

Se ripenso a chi diceva

Tutto torna se sai dare

Sotto un cielo che mi invoglia

Neanche stelle so rubare

Testa o croce non esiste

Se decide il cuore.

Viva il circo se le bestie

Poi le fanno le persone

Viva il viaggio senza meta

Viva il tempo di cambiare

E viva il senso di toccare ancora il fondo

Per poi trovarsi a dominare l’universo

C’è da dire che di giorno vedi meglio

Tutte quelle sfumature

Che la notte precedente per il sesso

Affogavi nel bicchiere.

Ridi, ridi, ridi, ridi pure

Che a me viene da star male

Se ripenso a chi diceva

Tutto torna se sai dare

Sotto un cielo che mi invoglia

Neanche stelle so rubare

Testa o croce non esiste

Se decide il cuore.

Ridi, ridi, ridi, ridi pure

Che a me viene da star male

Se ripenso a chi diceva

Tutto torna se sai dare

Sotto un cielo che mi invoglia

Neanche stelle so rubare

Testa o croce non esiste

Se decide il cuore.

Testa o Croce dei Modà: il video ufficiale